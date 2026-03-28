Актьорът и илюзионист Ненчо Илчев предизвика истински фурор и вълна от смях в студиото на "Тази събота и неделя“, след като подложи водещия Митьо Маринов на серия от забавни фокуси, информираПред очите на зрителите на bTV "Бате Ненчо“ демонстрира ловкост и чувство за хумор, оставяйки своя "асистент“ напълно без думи.Шоуто започна с класически фокус с кърпичка, скрита във фуния, и магическа пръчка, която водещият трябваше да размаха. Ситуацията обаче бързо излезе извън контрол, когато в ръцете на Маринов пръчката внезапно омекна.Илчев не пропусна да се пошегува с водещия, отбелязвайки през смях, че не бива всичко, което хване, веднага да "омеква“.Истинският шок за Митьо Маринов дойде секунди по-късно, когато вместо очакваната кърпичка, илюзионистът извади от пазвата му дамски сутиен.Екранната половинка на Маринов, Ванина Недкова, реагира с бурен смях на неловката, но изключително забавна ситуация, която разчупи традиционния ход на предаването.