Баян вече е на сцената с Камелия
Автор: Екип Burgas24.bg 15:51Коментари (0)0
За пореден път Камелия показа, че е преди всичко отдадена майка на малкия Баян. И че това е една от най-важните ѝ роли в живота. Двегодишното дете е навсякъде с певицата, дори и на местата, които най-малко очакваме – като сцената.  

А всъщност, никога не е излишно човек да покаже на малкия си наследник своето работно място. Вероятно подобно е и желанието на Камелия - и ето защо виждаме Баян редом с майка си по време на нейно изпълнение. 

Попфолк изпълнителката излиза на сцената, държейки в обятията своя син, когото представя пред публиката. Която изключително топло реагира на това решение. И не случайно – всичко се случва в родния град на Камелия, Чипровци. А у дома винаги ще те посрещнат най-добре.

"Най-голямото щастие е да пееш там, където си пораснал, с хората, които обичаш до себе си. Благодаря ви!“. Това е емоционалното послание, което певицата оставя към поредицата от снимки и видеа, споделени в социалните мрежи. На които виждаме как посреща Баян на сцената, как го взима на ръце и застава пред своите почитатели.

След това Баян заедно с баща си Цветин, седи пред музикалния пулт, а малко по-късно цялото семейство наблюдава зарята в небето над града.

Поводът Камелия да посети Чипровци е концертът, който изнася по случай Деня на Съединението, 6 септември. Но независимо от причината, със сигурност тя е щастлива да бъде в мястото, на което е израснала, заедно с най-любимите си хора.

През по-голямата част от изминалото лято, Камелия бе на брега на морето, заедно с Баян. Там двамата се отдаваха на безгрижни морски приключения. "Лято е… Нека ни е слънчево и хубаво“, написа тогава Камелия към част от снимките, които често споделяше в социалните мрежи, пише Ladyzone.



