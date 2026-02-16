Ашли Блек винаги е знаела, че дъщеря ѝ е специална - но не е подозирала колко точно. 36-годишната майка разкава, че едва когато малката Валин навършила четири седмици, забелязала, че има различни цвят както на очите, косата, така и на части от кожата.През декември 2025 г. Ашли, която има общо девет деца, споделя в TikTok видео на дъщеря си, усмихваща се в креватчето си – и за кратко време видеото става изключително популярно и събира над 2,7 милиона гледания."Това сладко бебе има хетерохромия на очите и косата, плюс два различни цвята на кожата“, пише майката към видеото. И отправя въпроса към хилядите си последователи: "Възможно ли е да има химеризъм?“Какво е химеризъм?Това е рядък биологичен феномен, при който човек притежава два или повече различни набора ДНК. Обикновено възниква при вътреутробното развитие, когато ембриони близнаци се сливат в един, или чрез трансплантация или кръвопреливане. Вследствие на това бебето може да има различен цвят на очите, нюанси на кожата в малки участъци и кичури коса с различен цвят или текстура."Дясната страна на Валин е с тъмно око и тъмна, права и гъста коса, докато лявата е абсолютната противоположност - със светло око, тънка и къдрава коса“, разказва Ашли Блек пред People. "Реших да споделя кадрите, защото ми бе любопитно дали някой друг е роден по този начин. А и честно казано, исках всички да видят красивото бебе, с което Бог ме благослови“, добавя тя.Макар Блек да е възхитена от красотата на своето дете, тя отбелязва и, че пътят до появата на Валин е бил изключително труден.От проведените изследвания, става ясно, че има извънматочна бременност в белега от цезарово сечение (при която сакът расте в белега на матката вместо нагоре в маточната кухина)“. "Това е изключително рядко състояние и ми казаха, че трябва незабавно да прекратя бременността, защото може да бъде животозастрашаваща за мен - заради риска от разкъсване на матката и кръвоизлив."Ашли обаче е категорична и отказва да прекрати бременността. Започват ежеседмични прегледи с ултразвук и в 12-ата седмица се случва чудо – установява се, че плодът е започнал да расте към матката и че "се развива прекрасно“. Ултразвукът обаче показал също, че е налице и плацента акрета.Плацента акрета е аномалия при която плацентата се прикрепя към стената на матката (утробата) по необичаен начин. Тя буквално се враства или навлиза по анормален начин през първия триместър на бременността, като прониква твърде дълбоко в маточната стена (миометриума).В резултат на това, Ашли е хоспитализирана два месеца преди раждането - заради силно кървене и висок риск от смърт. С помощта на екип от лекари обаче дъщеря ѝ се ражда в 34-ата седмица, в добро състояние."Името Валин означава здрава, силна и смела“, споделя Ашли. "Тя е красиво и уникално малко момиче, създадено да се откроява и родено с прекрасно предназначение. Безкрайно сме благословени.“, пише ladyzone.bg.