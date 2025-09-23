Новини
Бен Афлек тайно се опитва да открадне новата жена на Том Круз
09:08
©
Актьорът Том Круз е наредил на приятелката си Ана де Армас да държи бившия си приятел Бен Афлек на една ръка разстояние, защото не се доверява на колегата си, разкрива Radar Online.

"Том е много териториален и не харесва идеята Бен да души наоколо“, сподели вътрешен човек. 37-годишната кубинка имаше връзка с 53-годишния Афлек от 2019 г. до началото на 2021 г., но тихомълком се среща с 63-годишния Круз от месеци.

Въпреки това, източници твърдят, че новият статус на връзката на де Арма не е спрял Афлек да се опитва да прекарва време с нея близо пет години след раздялата им.

"Бен и Ана прекратиха отношенията си като приятели и се заклеха, че ще останат такива. Напоследък той се свързва с нея, за да се опита да види какво става и евентуално да се видят, когато са в един и същи град “, сподели източникът.

Според вътрешния източник, актьорът от "Мисията невъзможна“ "няма причина“ да се тревожи, че де Армас може да му изневери, защото е "луда“ по него.

"Том все още изобщо не харесва идеята Бен да е част от картинката. "Нека го кажем така – Том има доверие на Ана, но не се доверява на Бен“, каза източникът.

Афлек  живее необвързан, откакто прекрати бурния си двугодишен брак с 56-годишната Дженифър Лопес през 2024 г.



