Бенедикт Къмбърбач: Това беше едно от най-нелепите неща, които съм правил

© Да се превъплъщаваш в какво ли не трябва да е част от репертоара на всеки актьор, но Бенедикт Къмбърбач достигна нови граници, тичайки из Ню Йорк, облечен като двуметрово чудовище.



"Това беше едно от най-нелепите неща, които съм правил – а съм правил доста“, казва той пред BBC News. "Беше забавно обаче – и болезнено смешно.“



Той участва в трилър сериалът "Ерик" в ролята на Винсент - проблемният баща на деветгодишно момче, което изчезва на път за училище.



Действието се развива в Ню Йорк през 80-те години на миналия век, а сериалът представя Винсент като леко безличен кукловод. Той е един от създателите на "Good Day Sunshine", популярно детско телевизионно шоу, което празнува това да бъдеш "различен“.



Винсент и съпругата му Каси са обезумели от безпокойство след изчезването на сина им, което разцепва нещастния им брак, докато състоянието на Винсент деградира.



Измъчен от вина, той става още по-хаплив и разрушителен.



Винсент също се фиксира върху идеята, че ако успее да създаде реална версия на Ерик - чудовище, което синът му си е представял и нарисувал у дома, той ще намери Едгар.



Кукловодът дори халюцинира, виждайки Ерик да стои до него, да остроумничи и да "пробива дупки" в егото му - защото "куклите казват нещата, които ние не можем".



Историята е психологическо изследване, написано за Netflix от Аби Морган. Предишни нейни текстове включват наградения с "Оскар" филм от 2011 г. "Желязната лейди“, плюс номинирания за БАФТА филм "Срам“ и юридическия драматичен сериал на BBC "Разцеплението“.



Къмбърбач казва, че чудовището представлява "азът в сянка“ на Винсент – термин, разработен от психиатъра Карл Юнг, описващ "части от психиката, които хората често крият, като травма и негодувание“.



"Той е хаотичния човек на ръба“, обяснява актьорът.



Винсент е имал доста лош старт в живота от емоционална гледна точка, казва той. Неговото "възпитание без любов, където проблемите му с психичното му здраве се решават с рецепти и тотално игнориране“, води до "травмата, която разбива семейната динамика и професионалния му живот“.



Актьорът, номиниран за "Оскар" през 2022 за The Power of the Dog и през 2015 г. за "Игра на кодове", също участва като д-р Стрейндж във филмите на "Марвел" и очевидно обича да играе сложни герои.



"Не искам да играя хора, които получават зеления палец нагоре или червения палец надолу. Мисля, че всички живеем в сива зона“, казва той.



"Във всички нас има добро и лошо. Това ни прави хора. И това е крайност, разбира се, но има огромна доза болка зад болката, която Винсънт причинява“, споделя Къмбърбач.