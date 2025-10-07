Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Бесте Сабри подкрепя Айкут в съда
Автор: Екип Burgas24.bg 09:00Коментари (0)126
©
Бесте Сабри придружи любимия си мъж Айкут Рамадан в Софийския районен съд. 

Отговор на въпроса какво правят Бесте и Айкут Рамадан в съда се оказа доста интересен. Източници от районния съд разкриха, че Бесте придружава годеника си, защото в момента тече дело между него и бившата му половинка Михаела, която е дъщеря на Христо Стоичков.

Турчинът и Михаела, която е по-известна като Мика, нямаха брак, но имат дъщеричка - Миа. В момента в Софийския районен съд тече дело за разпределяне на родителските правата върху Миа между Мика и Айкут. Процесът е закрит, защото детенцето е малко, а най-вероятно ще бъдат изнесени подробности от личния живот както на малката Миа, така и на майка ѝ и татко ѝ.

 

Скоро предстои да стане ясно дали Айкут и Мика ще се разберат цивилизовано или ще има съдебна сага. Каквото и да става, Айкут очевидно може да разчита на подкрепата на Бесте Сабри.

 

Бесте, която е едно от най-харесваните и коментираните лица на Би Ти Ви, отмъкна мъжа на Мика и сега двамата с Айкут са щастливо сгодени. В момента телевизионната водеща е в отпуск, но съвсем скоро може да се завърне на екран. Дали бившата репортерка отново ще е водеща на "Тази събота и неделя" по Би Ти Ви, не е ясно. Не е ясно също така дали красивата журналистка ще остане в България, или ще замине с любимия мъж отвъд океана.

Бесте Сабри обяви официално годежа си с Айкут преди малко над 1 месец. Водещата на Би Ти Ви сподели в социалните мрежи снимки с любимия си Айкут Рамадан, на които ясно се вижда годежният й пръстен.

"Вечността започва сега. Благодарна за този красив нов етап. Сърцето ми е пълно", написа чаровната журналистка под снимките с любимия.

Айкут предлага брак на красавицата по време на романтична обиколка из Италия, Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора, на която двамата се наслаждават.

Слуховете за връзката между Бесте и Айкут тръгнаха през лятото на 2024 г., когато водещата публикува романтична снимка от пътуване до Гърция, без да разкрие кой е мъжът до нея. Няколко месеца по-късно тя официално потвърди, че Айкут е нейният любим.

Преди това Бесте имаше тригодишна връзка с бизнесмена Борислав Борисов, припомня "България Днес".



Още по темата: общо новини по темата: 1280
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
06.10.2025 »
предишна страница [ 1/214 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра
17:30 / 06.10.2025
И Петър Дочев напуска bTV заради Венета Райкова?
15:09 / 06.10.2025
Какво се случва с Бесте Сабри?
14:29 / 06.10.2025
Отмениха концерта на Роби Уилямс в Турция след обществен натиск
14:23 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Биркан Сокуллу от турския сериал "Невинните" празнува днес
12:17 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
21:09 / 05.10.2025
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Лора Крумова аут от NOVA?
17:45 / 05.10.2025
НИМХ обяви прогнозата за утре, по-добре я прочетете!
16:05 / 06.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Масови протести срещу цените на горивата
Медици протестират за по-високи възнаграждения
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: