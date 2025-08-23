ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Бесте Сабри слиза от екран за дълго, очаква я нещо голямо
Бързото развитие на връзката между Сабри и Рамадан, започнала преди по-малко от година, изненада нейни колеги от нюзрума. Според източници, именно бременността е изиграла ключова роля за решението двамата да се сгодят толкова скоро.
Очакваното попълнение в семейството води и до промени в телевизията. След като Сабри съобщила на ръководството, че излиза в майчинство, временното ѝ място на екран ще заеме репортерката Ванина Недкова. Тя вече се появи редом до Митьо Маринов в ефира на "Тази събота, тази неделя“. Ако между тях се изгради добра екранна химия, Недкова има реален шанс да се утвърди като постоянна водеща.
В личен план, Бесте Сабри и бъдещият баща се наслаждават на ваканция в Маями. В социалните мрежи журналистката споделя снимки от пътуването, но внимателно избягва да показва бременното си коремче, като го прикрива дискретно, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 781
|предишна страница [ 1/131 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Успяла българка, с много фенове у нас и по света, празнува днес
08:46 / 23.08.2025
Една навременна корекция ще спести по-голям проблем на една от зо...
08:45 / 23.08.2025
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси ...
23:04 / 22.08.2025
Бизнесдамата Ваня Червенкова стана кръстница в бургаски храм
20:34 / 22.08.2025
Дара най-накрая се отърва
17:28 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета