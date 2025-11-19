Без водещия Петър Дочев стартира днешното сутрешно предаване по bTV "Преди обед".Двете ководещи Оля Малинова и Яна Донева оповестиха, че той отсъства, защото е заминал за Норвегия."Там му е мястото", отсече Нети, която заедно с Иво Димчев са гостуващи водещи тази седмица.Оля и Яна заявиха, че очакват от Петър да се завърне с хубави снимки, които очакват от него на направи и покаже, когато се завърне.