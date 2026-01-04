Без да се поти във фитнеса. Алекс Богданска с плосък корем след операция, оправи и бюста
©
Манекенката инфлуенсърка ce e подложила на лазерна липосукция на корема, която очертала коремните си мускули. Изваяните плочки този път не са плод на часове тежки тренировки, а на уменията на нейния пластичен хирург.
Любопитното е, че Богданска не е афиширала публично интервенцията, както e правила с други корекции в миналото. Според запознати тя е съчетала липосукцията с още една операция - подмяна на силиконовите импланти в бюста с по-големи. Новите форми вече ясно личат на последните й снимки в социалните мрежи.
Първата си операция на гърдите Александра направила още като студентка по счетоводство в УНСС. Тогава тя се чувствала плоска като дъска и имала сериозни комплекси, пише "Уикенд“.
Освен това смятала, че като модел ще получава повече ангажименти, ако разполага с по-впечатляващ бюст. Финансовите й възможности по това време обаче били ограничени. За да сбъдне мечтата си, бъдещата инфлуенсърка заминала за Кипър, където работила като сервитьорка в бар и събирала пари за операцията. Когато се върнала в България, най-накрая си монтирала бомбите, но резултатът не отговорил напълно на очакванията й.
Имплантите били леко криви и раздалечени. Въпреки дребните несъвършенства обаче работата й като модел потръгнала - поледвали фотосесии по бельо и бански, а популярността й започнала да расте.
Преди около 4 години Богданска легна под ножа и за ринопластика. Тогавашният й съпруг Даниел Петканов също си коригира носа, като двамата направиха операциите заедно. Решението им предизвика вълна от критики- част от последователите на Александра смятат, че се е обезличила, докато други я харесват повече с новата визия.
Макар да твърдеше, че е спряла с корекциите, преди няколко месеца Алекс отново решила да подобри външния си вид. Новият й бюст и оформеният корем впечатляват феновете й.
Още по темата
/
Тя ще изиграе Лили?
12:46
Проклятието на фамилията. Тя загуби тежката битка с рака, остави две деца и любовта на живота си
01.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Защо не бива да слагаме горещи тигани, тенджери и части от еър фр...
16:54 / 02.01.2026
Доста известна и жена на още по-известен поема "Преди обед"?
17:37 / 01.01.2026
Nova телевизия вече с нова визия
16:50 / 01.01.2026
След като я уволниха, Цънцарова влиза в политиката
13:23 / 01.01.2026
Най-често използваните от българите турски думи
09:10 / 01.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдещ...
09:12 / 01.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.