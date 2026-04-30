Димитър Маринов сподели лична история по време на творчески уъркшоп, организиран от Центъра за еврейско-българско сътрудничество "Алеф“. "За добротата не се говори. Тя се прави“, заяви той и разказа за трудния си път в Съединените щати, започнал с едва 112 долара, без език и без подкрепа.

Историята за непознатото семейство, което го приема и променя живота му, разтърси публиката. "Граници за добротата няма. Добротата не е задължение. Тя е призвание. Всеки един от вас може да го направи. И трябва да го направи“, подчерта актьорът.

Емоционалният заряд на думите намери своето естествено продължение в сценичното присъствие на младите актьори от Театрален колеж "Любен Гройс“, които представиха въздействащ и впечатляващ артистичен пърформанс, посветен на темата за човечността и добротата. Чрез силата на сценичното действие и живи образи, те доказаха, че изкуството "говори" на езика на съпричастността.

В уъркшопа се театралният педагог Михаил Михайлов, заедно със студенти от Театрален колеж "Любен Гройс“ и Университет "Проф. д-р Асен Златаров“, както и ученици от НУМСИ "Любомир Пипков“. В знак на признание за тяхната мисия да популяризират примери на човечност и толерантност чрез силата на изкуството, Център "Алеф“ удостои Михаил Михайлов и Димитър Маринов с отличието "Пазител на паметта“. Наградата е символ на приемственост – между поколенията, между паметта за миналото и отговорността към бъдещето.

Зала "Петя Дубарова“ на Морското казино в Бургас се превърна в пространство на силно емоционално преживяване, в което думите за човечност не просто бяха изговорени, а изиграни и споделени. Творческият уъркшоп имаше за цел да подкрепи младите хора в подготовката на техните филми и артистични пърформанси за участие в Международния литературен, филмов и театрален младежки конкурс "Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“. Най-добрите творчески проекти на ученици и студенти ще оживеят на сцената на НХК по време на петото издание на международния фестивал "Приятелството – смисъл и спасение“, който ще се проведе в края на май в Бургас.