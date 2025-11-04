ВВС.
За да спрат упадъка, изследователи и местни фермери си сътрудничат по проекти, които засаждат хиляди агаве и защитават колониите от прилепи, в съвместни усилия за спасяване на биоразнообразието и традиционното производство на текила.
В обширната пустиня Чиуауа в централно Мексико, сред кафявите скали се крият студени, тъмни пещери. Вътре в тях, в края на пролетта, хиляди прилепи се събират, повечето от които бременни женски, в началото на пътешествие от над 1600 километра от Южно Мексико до югозападната част на САЩ, където ще родят малките си.
Всяка нощ те летят с часове в търсене на храна, посещавайки растения, за да се хранят с нектар и едновременно с това разпространявайки цветен прашец, пше ВВС. Сред любимите им растения са пухкавите жълти цветове на агавата, които се появяват само веднъж в живота на растението, след няколко десетилетия. Агаве има дълга история в мексиканската култура. Използва се за направата на различни неща като сиропи, въжета и сапун, а сокът на растението е основната съставка в една от най-известните мексикански напитки: текилата.
Без прилепи текилата ще изчезне
©
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Българи "избиха рибата" с улов на калмари
17:31 / 03.11.2025
Натали Трифонова с погача за бебето
17:38 / 03.11.2025
Какви са ползите от омега-3 мастните киселини?
17:18 / 03.11.2025
Мартин Елвиса за Шерминатора: Махнете това нещо от екрана!
15:23 / 03.11.2025
Показа си новия силикон
12:32 / 03.11.2025
Той успя да хипнотизира Дженифър Анистън
11:35 / 03.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.