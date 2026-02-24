Безпрецедентно! Ергени напускат, нов влиза в предаването
От сигурни източници научихме, че Стоян Димов и Кристиян Генчев ще напуснат Шри Ланка по собствено желание, тъй като рано-рано ще открият любовта в лицето на две от участничките. Това ще постави продукцията пред предизвикателството бързо да включи нов кандидат – ама толкова бързо, че решават да "пуснат“ човек от екипа си, разкри наш източник.
Точно така – оператор от предаването влиза в "Ергенът“. Става въпрос за Георги Гатев – "нацепен“ мачо, който е познат от риалити шоуто "Зона Х“.
Изборът на Гатев е съвсем логичен – той вече е в Шри Ланка за снимките на предаването и така на продукцията не се налага да плащат за самолетни билети. Самият Жоро изявил желание да се пробва, спасявайки екипа в критичната ситуация.
Дали обаче ще успее да намери любовта както своите предшественици, предстои да разбере, пише Intrigi.bg.
