Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Безспирни глоби за спекулации в Гърция, но резултати няма
Автор: Илиана Пенова 20:18Коментари (0)93
©
Глобите за спекулации са се превърнали в нещо като политически ритуал в Гърция. Те се обявяват с голяма сериозност и след това изчезват в етера на съдебната система. Няма съмнение, че глобите са от съществено значение; просто трябва да се третират като важни и след деня на обявяването им. Факт е, че в сегашния си вид те нямат реално въздействие върху цените или върху структурата на пазара, пише Ekathimerini. 

Може би най-известният скандал през десетилетието, предшестващо гръцката криза, е този с така наречения млечен картел през 2007 г. Комисията по конкуренцията наложи глоба от около 48 милиона евро на големите производители на мляко в страната за тайни практики, но тъй като делата им се проточиха в съдилищата с години, тези глоби бяха или намалени, или напълно отменени. Цените на млякото обаче никога не спаднаха значително. Пазарът не се промени и потребителите продължиха да плащат твърде много за мляко.

През същото десетилетие, в периода 2005-2008 г., пазарът на автомобилни горива беше подложен на съмнение за фиксиране на цените и бензиностанциите бяха глобени с милиони, но цените на бензиностанциите останаха постоянно високи и глобите бяха намалени в съда.

Съвсем наскоро, по време на първата фаза на пандемията от Covid, когато маските и дезинфектантите за ръце станаха толкова ценни, колкото златото, бяха поставени ограничения на цените им, а веригите супермаркети бяха глобявани за твърде високи цени. Цените обаче не се стабилизираха нито заради глобите, нито заради ограничението, а само когато производството се увеличи. Когато предлагането покри търсенето. Глобите бяха просто необходима "PR ваксина“, за да може държавата да изглежда сякаш прави нещо.

Когато политиките се ограничават до глоби или наказателни мерки, те обикновено водят до обратен ефект. В Турция, където бяха наложени дори по-строги мерки, като например задължително намаляване на цените на основни стоки, цената беше огромна: сериозни пазарни изкривявания, недостиг на продукти и неконтролируема инфлация. Накратко, държавата може да използва наказателни мерки, за да намали цените само временно; скоро след това проблемът избухва още по-зле.

Заслужава да се отбележи, че глоби съществуват в цяла Западна Европа, но се налагат само в крайни случаи. По-често предпочитаният подход е сътрудничество с бизнеса, какъвто е случаят с намаленията на цените на 1000 продукта, които в момента се въвеждат в Гърция. Използват се и целенасочени субсидии, наред с множество структурни реформи, насочени към намаляване на разходите за енергия и засилване на конкуренцията.

Истинската битка срещу високите цени се печели чрез увеличаване на производството, подобряване на конкуренцията и засилване на инвестициите.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ники Кънчев към волейболистите ни: Сребро с блясък на злато
16:42 / 28.09.2025
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си с...
14:39 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външ...
14:38 / 28.09.2025
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънку...
11:41 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Селена Гомес и Бени Бланко са женени
09:04 / 28.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
България и Войната в Украйна
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Президентски избори 2026 година
План за възстановяване и устойчивост на България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: