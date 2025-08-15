Новини
Биляна Гавазова: Всяка жена има нужда от един семеен скандал
Автор: Екип Burgas24.bg 09:46Коментари (0)149
©
виж галерията
Бившата водеща на сутрешния блок на Би Ти Ви Биляна Гавазова се наслаждава на безгрижна морска ваканция, но не пропуска възможност да погледне с ирония към семейното ежедневие. В своя инстаграм профил журналистката споделя серия от снимки, на които демонстрира прекрасно настроение в компанията на сина си Алек и съпруга си Тодор Христов. Кадрите направени на фона на красиви морски пейзажи, са придружени от типично за нея закачливи, хапливи, но и искрени текстове, в които се разпознават много родители.

"Всяко дете има нужда от поне 1 лагер, за да разбере колко свестни родители има", гласи надпис под снимка с малкия Алек, докато друг кадър с половинката й носи продължението: "Всеки родител има нужда от поне два лагера, за да се наспи като нормален човек".

В друга снимка, на която Гавазова позира по бански, седнала в гръб, добавя иронично: "Всяка жена има нужда от поне 10 дубъла и един семеен скандал", намеквайки, че мъжът й го е отнесъл, защото не й е направил хубави снимки. Нейните публикации се отличават с умел баланс между самоирония, реализъм и позитивна енергия.

Лятото тази година Биляна прекарва основно в Гърция - предпочитана дестинация за мнозина известни българи. Само преди няколко седмици тя бе заснета от "Ретро“, докато позира на луксозна яхта, оценявана на около милион лева, демонстрирайки както отлична форма, така и солидно самочувствие. До нея се вижда и съпругът й Тодор, който също впечатлява с поддържан външен вид. Те споделят време не само на плажа, но и в активни занимания уроци по сърф, каране на джетове и морски приключения, въпреки че, както признава самата Гавазова в една от публикациите си, "Аз бях против, но кой ли ме слуша".

Тодор Христов, с когото Биляна е заедно от 2014 г., е бизнесмен и неин дългогодишен партньор в живота. Историята на двойката започва необичайно първата им среща е на погребение на общ познат в родния им град Шумен.

Истинската връзка обаче започва години по-късно, след като животът ги среща отново. Оттогава досега те не се разделят.

Синът им Алек е роден през 2015 г., а след почти десетилетие съвместен живот, през 2024 г., решиха да узаконят връзката си с брак. Гавазова нееднократно е споделяла, че Тодор е най-сигурната й опора.

След като напусна телевизията през 2022 г., Биляна пое в съвсем нова посока, далеч от телевизионния екран, с който години наред бе асоциира на от зрителите. Заедно със своя колежка тя основа агенция за пиар и маркетинг "Биенд Ти Комюникейшън". Целта на проекта беше да предложи професионални комуникационни услуги, насочени най-вече към малкия и средния бизнес, като се използва дългогодишният опит на двете съоснователки в медиите. В този период Гавазова не спря да се развива - тя завърши и курс по имейл маркетинг в Софтуерния университет.

Въпреки амбициозното начало и професионалния подход агенцията така и не успя да се наложи на конкурентния пазар. Според близки до журналистката Биляна е пренасочила фокуса си обратно към по-лични занимания и балансиран начин на живот, в който семейството и личното време заемат водещо място.



