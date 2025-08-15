ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Биляна Гавазова: Всяка жена има нужда от един семеен скандал
"Всяко дете има нужда от поне 1 лагер, за да разбере колко свестни родители има", гласи надпис под снимка с малкия Алек, докато друг кадър с половинката й носи продължението: "Всеки родител има нужда от поне два лагера, за да се наспи като нормален човек".
В друга снимка, на която Гавазова позира по бански, седнала в гръб, добавя иронично: "Всяка жена има нужда от поне 10 дубъла и един семеен скандал", намеквайки, че мъжът й го е отнесъл, защото не й е направил хубави снимки. Нейните публикации се отличават с умел баланс между самоирония, реализъм и позитивна енергия.
Лятото тази година Биляна прекарва основно в Гърция - предпочитана дестинация за мнозина известни българи. Само преди няколко седмици тя бе заснета от "Ретро“, докато позира на луксозна яхта, оценявана на около милион лева, демонстрирайки както отлична форма, така и солидно самочувствие. До нея се вижда и съпругът й Тодор, който също впечатлява с поддържан външен вид. Те споделят време не само на плажа, но и в активни занимания уроци по сърф, каране на джетове и морски приключения, въпреки че, както признава самата Гавазова в една от публикациите си, "Аз бях против, но кой ли ме слуша".
Тодор Христов, с когото Биляна е заедно от 2014 г., е бизнесмен и неин дългогодишен партньор в живота. Историята на двойката започва необичайно първата им среща е на погребение на общ познат в родния им град Шумен.
Истинската връзка обаче започва години по-късно, след като животът ги среща отново. Оттогава досега те не се разделят.
Синът им Алек е роден през 2015 г., а след почти десетилетие съвместен живот, през 2024 г., решиха да узаконят връзката си с брак. Гавазова нееднократно е споделяла, че Тодор е най-сигурната й опора.
След като напусна телевизията през 2022 г., Биляна пое в съвсем нова посока, далеч от телевизионния екран, с който години наред бе асоциира на от зрителите. Заедно със своя колежка тя основа агенция за пиар и маркетинг "Биенд Ти Комюникейшън". Целта на проекта беше да предложи професионални комуникационни услуги, насочени най-вече към малкия и средния бизнес, като се използва дългогодишният опит на двете съоснователки в медиите. В този период Гавазова не спря да се развива - тя завърши и курс по имейл маркетинг в Софтуерния университет.
Въпреки амбициозното начало и професионалния подход агенцията така и не успя да се наложи на конкурентния пазар. Според близки до журналистката Биляна е пренасочила фокуса си обратно към по-лични занимания и балансиран начин на живот, в който семейството и личното време заемат водещо място.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 686
|предишна страница [ 1/115 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Още пет популярни личности влизат в "Traitors: Игра на предатели"...
10:47 / 15.08.2025
Цветът на устните може да показва за потенциални здравословни про...
10:24 / 15.08.2025
Внукът на Коста Цонев си живее като арабски шейх
10:10 / 15.08.2025
Дъщерята на Вергов се носи като хипи
10:12 / 15.08.2025
Близките на Йоргос Мазонакис го вкараха в психиатрия
10:22 / 15.08.2025
Чудесата на Бачковския манастир, които нямат обяснение и до днес
09:17 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета