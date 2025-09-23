Биляна Гавазова с изненада за мъжа си

© Биляна Гавазова и синът ѝ Алекс подготвиха трогателна изненада за рождения ден на съпруга на журналистката – Тодор Христов.



С торта и свещички двамата го посрещнаха у дома, скрити зад вратата, а щом Тодор прекрачи прага, развълнуван се хвърли в прегръдките на детето и на жена си, веднага щом ги видя. След това семейството си направи снимки, за да запечата щастливия миг, пише Hotarena.