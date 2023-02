Бионсе се превърна в абсолютен рекордьор

© Бионсе стана най-награждаваният изпълнител в историята на "Грами", като подобри 26-годишния рекорд, който досега държеше покойният унгарско-британски диригент Джордж Шолти, предаде АП, цитирана от БТА.



"Опитвам се да не съм прекалено емоционална", каза суперзвездата, докато съпругът ѝ Джей Зи я аплодираше на крака.



Певицата благодари на покойния си чичо, на родителите си, на Джей-Зи и на децата си за подкрепата. "Просто се опитвам да осъзная ставащото тази вечер. Искам да благодаря на Бог, затова че ме закриля. Благодаря ти, Боже", каза тя в емоционална реч на сцената.



Бионсе вече събра 32 награди, след като спечели за най-добра R&B песен за "Cuff It", запис на електронна денс музика за "Break My Soul", традиционно R&B изпълнение за "Plastic Off the Sofa" и приз за електронна денс музика за седмия си студиен албум "Renaissance", който е номиниран и за албум на годината.



Американската изпълнителка Бони Райт спечели наградата "Грами" за песен на годината за парчето "Just Like That".



За наградата за песен на годината, която се присъжда за авторство, се съревноваваха още създателите на "About Damn Time" на Лизо, "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)" на Тейлър Суифт, "As It Was" на Хари Стайлс, "Bad Habit" на Стив Лейси, "Break My Soul" на Бионсе, "Easy On Me" на Адел, "God Did" на диджей Калед, "The Heart Part 5" на Кендрик Ламар.



Американската певица Лизо победи големите фаворитки Бионсе и Адел и спечели снощи приза за най-добър запис на годишните награди "Грами" с песента си "About Damn Time", предаде АФП.



В тази награда има нотка на възмездие за Лизо. През 2020 г. се очакваше тя да бъде големият победител в този музикален еквивалент на наградите "Оскар", но в крайна сметка загуби от поп явлението Били Айлиш.



Младата американска джаз певица Самара Джой спечели престижната награда "Грами" за най-добър нов изпълнител.



23-годишната афроамериканка от Бронкс, Ню Йорк, победи бразилската попзвезда Анита, френско-американското дуо ДОМи и Джей Ди Бек и италианските рокаджии "Монескин". Критиците я сравняват с великите афроамерикански джаз певици като Ела Фицджералд, Били Холидей, Сара Вон и Нина Симон.



Британският певец Хари Стайлс спечели приза за най-добър албум на годината на наградите "Грами" с албума си "Harry's House".



Във водещата категория за албум на годината бяха номинирани "Renaissance" на Бионсе, "30" на Адел, "Voyage" на АББА, "Un Verano Sin Ti" на Бед Бъни, "Good Morning Gorgeous'' (Deluxe)" на Мери Джей Блайдж, "In These Silent Days" на Чарли, "Music of the Spheres" на "Колдплей", "Mr. Morale & the Big Steppers" на Кендрик Ламар, "Special" на Лизо и "Harry's House" на Хари Стайлс.