Бирата защитава сърцето и убива рака

© Една леденостудена бира е едно от удоволствията на лятото – и учените казват, че е добра и за вас, пише The Sun. Скорошно проучване установи, че мъжете, които пият бутилка бира с вечерята, имат по-здрави черва и по-голямо разнообразие от добри бактерии в системите си - и двете могат да помогнат срещу сърдечни заболявания и дори диабет.



Но твърде много може да навреди на вашето здраве. Ето няколко предимства, които напитката предлага:



Отслабване



Биреното коремче е добре познато и ще бъдете несъмнено по-отпуснати, ако пиете бира редовно.



Въпреки това, ако става дума за избор между вино или бира, бирата може да е по-добрият избор за поддържане на теглото.



Тя е по-малко калорична и съдържа изо-алфа киселини – доказано, че имат положително влияние върху метаболизма на мазнините и глюкозата – и ксантохумол, който може да предотврати наддаването на тегло.



Заякване



Пиенето на умерени количества може да укрепи костите при мъже и жени след менопауза.



Доклад в The American Journal of Clinical Nutrition разкрива, че мъже, които пият една до две бири на ден, имат по-висока костна минерална плътност от мъжете, които не пият, докато жените след менопауза имат полза за гръбначния стълб и бедрата.



Битка с диабета



Бирата съдържа хмел и това растение прави повече от това да придава вкус.



Пълен с полифеноли – микроелементи, които е малко вероятно да получим от диетата си – хмелът съдържа ксантохумол, който според проучванията намалява риска от заболявания, включително затлъстяване и диабет.



Изследванията показват, че умерените количества бира, плюс редовните упражнения и средиземноморската диета, намаляват риска от диабет и високото кръвно налягане.



Сърдечно здраве



Бирата може да ви помогне да защитите сърцето си.



Изследователи от Университетския колеж в Лондон откриха връзка между връщането на малко под шест пинти бира със средна сила на седмица и намаления риск от инфаркт, инсулт, ангина или смърт сред хората със сърдечно-съдови заболявания.



Тези, които пият малка чаша бира на ден, са имали 50% по-нисък риск от нов сърдечен удар, ангина или инсулт, отколкото тези, които вървят в трептене.



Битка с черния дроб



Колкото и изненадващо да звучи, ксантохумолът, вещество съдържащо се в хмела, също може да поддържа черния ви дроб.



Докато прекомерното пиене може да доведе до чернодробно заболяване, проучвания, публикувани от проф. Клаус Хелербранд в Германия, показват, че ксантохумолът може да помогне за забавяне на натрупването на мазнини в черния дроб и да предотврати образуването на белези.



Но проф. Хелърбранд казва, че можете да получите тези ползи от хмела в безалкохолната бира – без нито един от негативните ефекти.



Убиец на рака



Няма граници за хмела! Установено е, че растението произвежда съединение, за което учени от щатския университет в Орегон твърдят, че може да "осуети" раковите клетки на черния дроб и дебелото черво.



Но не бива да прекалявате. Така че може би си струва да видите как иначе можете да включите хмел в диетата си, някои хора ги пекат в браунита.



Вино VS Бира



Виното е известно със своите антиоксидантни ползи, особено червеното вино, което е по-богато от бялото вино на полифеноли, за които се смята, че помагат за защитата на малките кръвоносни съдове в сърцето.



Но бирата има и антиоксидантни свойства, особено по-тъмните напитки като стаут.



Ако има малцов вкус, вероятно ще прехвърлите антиоксиданти, които помагат в борбата със свободните радикали.



Те са нестабилни молекули, които могат да увредят клетките и да доведат до рак и хронични състояния.



По-дълъг живот



Не можем да обещаем, че следващата ви халба ще ви донесе вечен живот, но има доказателства, че може да ви помогне да живеете по-дълго.



Тексаско проучване установи, че умерената консумация на алкохол в по-късен живот е свързана с "намалена смъртност“.



А изследвания в Холандия, изучаващи навиците на пиене на 5500 души в продължение на две десетилетия, откриха, че тези, които пият половин халба бира на ден, са по-склонни да доживеят до 90-ия си рожден ден.