Битовизъм скара участници в "Ергенът: Любов в Рая". Габи реши да постави на място Радо и отново не спести репликите на хапливия си език."Тоя Радо тръгна нещо срещу мене! Изключително много си се объркал, внимавай с тона!", избухна Габи."Това момче май трябва да види Габи от Ергенът 2! Тоя пък се разпорежда! Ти дойде вчера бе, ало?! Ти си тука от вчера бе, палячо, я се осъзнай!".Скандалът започнал от пореден битовизъм, но бързо прераснал в лична нападка."Нещо напряга ли те, че ровим в хладилника?", попита тя новия в предаването Радо."Направо си го взимай с колелата и си го карай целия у вас! Ако може да го изядеш целия, браво!", заяде се той.Ана-Шермин бе единствената, която направи коментар: "Всичко ваше е и наше".