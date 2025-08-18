Новини
Бивша Гущерова взе кредит, за да отиде на море на каравана
Автор: Екип Burgas24.bg 10:52Коментари (0)169
©
Светлана Василева (бивша Гущерова) благодари на фирма за бързи кредити, които й помогнали да отиде на море, както и да си плати тока в квартирата в Правец, пише  "Уикенд". Блондинката сподели с последователите си в социалните мрежи една нетипична, но напълно искрена благодарност.

"Благодарение на фирма за бързи кредити успях да сбъдна мечтата си за лято край морето!“, написа тя под снимка от каравана на родното море. Парите са стигнали само за бунгало.

Светлана не скри, че тази година обстоятелствата я поставили в трудна финансова ситуация, но услугата на компанията й позволила бързо и лесно да планира почивката, от която така силно имала нужда. "Животът е прекадено кратък, за да не си позволиш малко слънце и релакс - дори и с помощта на кредит!“, допълни тя с намигване.

Някои от последователите й я похвалиха за откровеността, а други се пошегуваха: "Ако и Светлана взима бърз кредит за море, какво остава за нас!“



