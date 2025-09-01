ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Бивша на Даниел Петканов и Ергенът Евгени влиза за втори път в култово риалити
Кристина Пламенова е една от участничките, които ще се борят за любовта, но този път не на пианиста Евгени, с когото имаше любовна авантюра след края на тогавашния сезон на риалити формата, а за друг мъж. Засега първият официално обявен от продукцията е Джан Микеле Рата - 25-годишен полуиталиански мачо от Пловдив, който ще търси чар, интелект и женственост в ергенките.
Самата Кристина е огън жена и името й през последните години е свързвано с не една популярна личност. Пламенова е имала вземане-даване с Даниел Петканов, който по онова време вече си е спечелил прозвището Лудия репортер. Заверата между двамата станала след първата раздяла на Петканов с моделката Александра Богданска.
По-късно за Кристина, която е носителка на титлите за красота "Мис София 2019" и "Мис Вселена България 2022", се заговори, че има повече от приятелски отношения със Слави Трифонов и Радостин Василев, като с втория Пламенова е била забелязвана в елитни заведения в София и родния град на политика Плевен.
Оказва се, че Кристина и Евгени излизат от миналата есен и няколко месеца са заедно. Връзката им започнала в сходен момент, в който къдрокосият пианист имал вземане-даване със силиконовата фурия Ивка Бейбе. Затова близките на Евгени и Кристина посочват, че именно Пламенова, която участва в "Ергенът" в сезона на Евгени и раничко си тръгна от шоуто, е ябълката на раздора между Евгени и Ивка, образувайки така познатия на мнозина любовен триъгълник.
Към ден днешен двамата явно са приключили отношения, а миската влиза отново в риалити предаването в търсене на нова гореща любов, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 825
|предишна страница [ 1/138 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Човекът, който започна най-опустошителната война в историята на ч...
11:04 / 01.09.2025
Стресът може да бъде подправка за успеха, но ако е в умерени коли...
10:42 / 01.09.2025
Филип Буков с ново гадже
10:52 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска...
09:51 / 01.09.2025
Тя припомни на всички защо е модна и филмова икона
09:49 / 01.09.2025
Отново приковаха погледите и има защо
09:26 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета