“Нямах търпение да й покажа морето... сега седим и го гледаме заедно. Няма по-хубаво чувство на света". Това сподели в социалните мрежи бившата на Благой Георгиев - Полина.

В публикацията си тя е прикачила и снимка, на която се вижда, че тя е седнала на морския бряг и е гушнала 8-месечната си дъщеричка - Теана.

Припомняме, че Поли и Благо бяха женени по-малко от година, като тя обяви раздялата си с него по време на участието му в "Сървайвър".

Попитана от последовател преди време: "Би ли търпяла мъж, който уронва достойнството ти? В очите на много хора, това се случва сега". Поли отговаря, без да крие: "Аз не съм с Благой малко след влизането му в "Сървайвър".

На въпрос дали ще се разведе с Благо, тя отговаря кратко, но ясно с "Да".

Поли каза, че не си е представяла нещата по този начин. "Не е това, което очаквах! Много сме различни и затова взимам това решение за себе си!", пише тя.

Благо и Поли се ожениха през юни 2022 година във Велинград, откъдето е тя. Няма и година от щастливото събитие. Преди Поли спортистът имаше три официални партньорки - гимнастичката Христина, модела Есмер и плеймейтката Златка Райкова, както и 4 деца.