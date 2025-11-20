Бивша участничка от "Игри на волята" разкри измама
Според нея монтажът променя контекст, реакции и дори гласувания.
"Нали се сещаш, че когато ти дават физиономията и говориш, всичко е наред. Но когато мръдне камерата и аз говоря, това може да се следи отвсякъде и по всякакъв начин" и даде конкретен пример с друга участничка във формата - Никол.
"Изведнъж дават гласа на Никол, аз гласувам за Мишо – и тя ми звъни: "Видя ли какво стана? Аз изобщо не съм гласувала на този съвет…". Тоест, изрязано е от другаде и пльоснато там. Тя реално за този съвет изобщо не гласуваше."
"Ако искат да те направят на дармадан, ще го направят.", заключи тя.
