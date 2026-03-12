Бившата и настоящата на Мартин Елвиса публично се изпокараха
©
Историята обаче не започва от записите. Искрата пламва в социалните мрежи, където Йоана първа се оплаква пред последователите си, че е станала жертва на фалшив профил, който я атакува и я обвинява, че копира съдържание на Даниела Рупецова.
21-годишната инфлуенсърка дори намеква, че зад въпросния акаунт може да стои самата Рупецова. Причината – профилът имал едва девет последователи, сред които се оказали сестрата на Даниела и нейният бивш приятел.
"Под публикацията ми се появиха обвинения, че копирам Даниела Рупецова. Нека започна оттам, че видеото е световен тренд и се използва от много създатели на съдържание. Нямам никаква причина да копирам въпросната Даниела, защото за мен тя не е нито пример, нито ориентир“, заяви Йоана.
Тя твърди още, че през последните месеци Рупецова неведнъж се е опитвала да се свърже с нея – чрез обаждания, съобщения и дори покани за срещи. В един от показаните чатове се вижда как Даниела ѝ пише:
"Скъпа, в събота съм запазила маса за новия испански ресторант в Бояна, много е готин. Ако ти се идва – ще се радвам.“
В отговор на тези обвинения обаче Рупецова реши да отвърне по най-шумния възможен начин – като разархивира стари гласови съобщения, които според нея самата Йоана ѝ е изпращала.
Именно там става наистина интересно. В аудио записите ясно се чува как Йоана говори крайно негативно за Мартин. Тя го нарича "нарцис“ и описва връзката им като изключително токсична – пълна с раздели, събирания и опити за контрол.
Още по-скандалното е, че в същите записи Йоана дава съвети на Даниела как да го вбеси – просто да го игнорира, защото той не можел да понася да бъде пренебрегван.
Предполага се, че тези гласови съобщения са изпратени миналата година – малко след края на "Ергенът“, когато отношенията между Мартин Елвиса и избраницата му от шоуто Даниела се разпаднаха шумно и публично. По това време Йоана също беше разделена с него, след като самият той я изпрати обратно от Шри Ланка.
Наранена от цялата ситуация, Йоана очевидно се е сближила с Даниела и е започнала да ѝ дава "приятелски“ съвети как да съсипе Мартин. Тя обижда и останалите участнички, и то с доста циничен език, какъвто не е показвала досега публично: "Те ти се дразнят, че ги наигра, защото са толкова прости и тъпи. И тая Ана-Мария толкова ми е противна, че просто не е истина – защото е като абсолютен мъж, изобщо не е женствена, никаква не е и защо изобщо беше влезнала в Ергенът?!“.
В записите Йоана не пропусна да "нахрани“ и продуцента Ники Николов колко е "лицемерен и гаден човек“ и как се е подмазвал на Мартин, а в същото време пред нея го хулел.
Парадоксът е, че днес картината е съвсем различна. В момента Мартин Елвиса и Йоана Илиева са във връзка вече повече от половин година и демонстрират близост навсякъде – както онлайн, така и на публични места.
След изтичането на тези записи обаче мнозина се питат дали любовната идилия няма да приключи толкова шумно, колкото и започна. Защото ако нарцистичният Мартин действително чуе какво е казвала за него собствената му приятелка, прошката може да се окаже мисия невъзможна, пише Intrigi.bg.
Още по темата
/
Мария Силвестър помага на дете, което продава любимите си играчки, за да събира средства за лечението си
12.03
Още от категорията
/
Разделиха се
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мъж получи солидно обезщетение - шефът пропуснал да го поздрави в...
16:23 / 12.03.2026
Събраха се, но в намален състав
14:47 / 12.03.2026
Шамаросаха Мис България на улицата
14:38 / 12.03.2026
Бургазлия е копродуцент на румънската комедия "Как хакнахме матур...
13:00 / 12.03.2026
Пълна промяна за световната ни № 1 в бокса
14:10 / 12.03.2026
Нелина станала певица благодарение на бащата на Камен Донев
13:01 / 12.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.