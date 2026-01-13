Бившата и настоящата награбиха Мартин Елвиса
Сред дамите, поканени на празника, бяха ергенката Анна-Мария, бившата му съпруга Гергана и настоящото му гадже Йоанна.
И двете дами на сърцето му успяваха да приковат вниманието на околните към себе си. Впечатление направи майката на децата му, която изобщо не се държеше като "бивша" - Гергана беше забелязана да го целува по бузата, а Елвиса изглеждаше повече от доволен.
maistora
преди 43 мин.
на никой не му пука за този дрислю
