Бившата на Бачорски преживяла неприятен инцидент
“Откриваме сезона! Последните няколко дни се покрих в Австрия. Бяха много спокойни и релаксиращи моменти – планина, тишина, чист въздух... Точно от това имах нужда. Реших да карам със ски учител, защото сама не мога, но за жалост всичко завърши със сериозно падане и сега ще трябва да се възстановя. Не е най-готиният старт на сезона, но го приемам като пауза, а не като край", пише красивата брюнетка в социалните мрежи, публикувайки още снимки и видеа, запечатали воаяжа зад граница.
