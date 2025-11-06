Плеймейтката Светлана Василева се тунингова.Бившата на богаташкия наследник Християн Гущеров показа видео в Инстаграм, на което й поставят ботокс."Ботоксът е за горната и долната част на лицето. Не съм си поставяла от шест месеца“, призна тя.Василева разказа, че след две седмици ще посети лекарския кабинет отново за ретуш и нови разкрасителни процедури.