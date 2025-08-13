Бившите не спират да мислят за него

© Звездата от "Приятели" Дженифър Анистън сподели, че тя и колежката ѝ Гуинет Полтроу все още обсъждат общия си бивш партньор Брад Пит, давайки рядък поглед към личните отношения между холивудските звезди. Полтроу и Пит бяха сгодени за няколко месеца през 1996–1997 г., а по-късно той беше женен за Анистън от 2000 до 2005 г.



В интервю за Vanity Fair Анистън бе попитана дали с близката си приятелка Полтроу говорят за бившия си. "О, разбира се. Как да не говорим? Ние сме момичета", отговори тя.



Все пак, двете актриси обменят "повече съвети за здраве, отколкото клюки". И двете са известни с вниманието си към здравословния начин на живот, а Анистън казва: "Винаги си разменяме съвети – "Какво правиш за това?", "А за онова?", "Имаш ли нов лекар за този проблем?"



Актрисата определи раздялата си с Пит преди 20 години като "много уязвим период" и добави с ирония: "Парадоксално, присъствах на годежното парти на нея (Полтроу) и Брад."



Двете се запознали през 1996 г., когато Полтроу и Дейвид Шуимър, колега на Анистън от Приятели, снимали филма The Pallbearer, припомня БГНЕС.



Тайният любовен живот на Анистън



Припомняме, че от известно време в публичното пространство се говори, че в момента Анистън е заедно с хипнотизиращия гуру Джим Къртис. Актрисата обаче предпочита да не споделя подробности за личния си живот и лаконично отговаря на въпроси за романтичната си връзка.