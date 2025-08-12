Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Бившият на Михаела Маринова с уникално предложение за брак
Автор: Екип Burgas24.bg 12:42Коментари (0)154
©
виж галерията
Капитанът на футболния Пирин – Благоевград, който бе бивш на певицата Михаела Маринова, предложи брак на новата си изгора Ани, видя "Телеграф“.

Александър Дюлгеров показа серия от снимки как прави предложение на Ани Христова и тя се разтапя от романтичното настроение.

Предложението е направено на морския бряг и на него с големи светещи букви на английски е изписано питане дали ще се омъжи за него - Marry me. Но преди да стигне до буквите, Ани е трябвало да измине път, постлан с килими и безброй много свещи и цветя. Разкошен букет и прекрасен пръстен с диаманти е получила Ани, след като е отговорила положително на въпроса за брака.

Само няколко дни по-рано Михаела Маринова пусна клип и няколко снимки, на които певицата е с друг мъж. Самата певица обяви това с песента "100 мечти". Някои фенове обаче се питат дали нейният годеж не e само пиар акция, a всъщност да не води към олтара. Други пък твърдят, че времето ще покаже.

Дюлгеров се загаджи с Маринова, когато риташе за ЦСКА, a след това се върна в Пирин.

Двамата изглеждаха много щастливи и светските хроникьори очакваха едва ли не всеки момент да се оженят. Вместо това се разделиха.



Още по темата: общо новини по темата: 642
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
предишна страница [ 1/107 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
След 20 август животът на три зодии се преобръща
12:07 / 12.08.2025
Ето кои са първите участници в "Игри на волята"
10:37 / 12.08.2025
След 8 години в САЩ тя се завърна, готви нов албум
09:46 / 12.08.2025
Кои уреди продължават да консумират електричество и когато са изк...
09:33 / 12.08.2025
Анелия с къща палат, колкото футболно игрище
09:05 / 12.08.2025
Кристиано Роналдо предложи брак на Джорджина
08:57 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Катастрофи в България
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Огромен пожар гори край Сунгурларе
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: