Бизнесмен с много важни съвети за всички, които имат намерение да инвестират в криптовалути

© Бизнесменът Георги Облаков дава много ценни съвети към всички начинаещи в инвестицията на биткойни. Текстът е от официалната му страница във фейсбук:



Не съветвам никой да купува, преди да се образова на тема крипто и да си зададе тези въпроси преди да направи покупката.



Много хора се подлъгват по тренда и печалби от 200% 300% 1000%! Познавам хора, които управляват милиони в други сфери, и като влязат в крипто губят големи суми и биват подведени както всеки, който не си направи труда да се ОБРАЗОВА!



Въпрос №1: Защо искам да инвестирам в крипто и каква е моята цел?







Това са моите правила при покупка:



- Какъв проблем решава?



- Колко конкуренция има?



- Кога е създаден?



-Сменяно ли е името на проекта? Ако да - защо?



-Какъв е съплая и колко са премайннати за собствениците (програмистите)?



-Маркет капитализацията?



-Кое име е зад проекта?



-Каква му е защитата?



-Как работи- proof of work , proof of stake , proof of time и т.н.?



-На колко борси го има?



-Откога го има?



-Кой стои зад проекта ?



-Колко е децентрализиран проекта ?



-Как се развива спрямо обещанията ?



-Как го виждате след 10години ?



-Какво очаквате като движение на цената ?



-Официални сайтове ? Линкове към групи ? Допълнителна информация twitter , Reddit , google , CoinMarketCap, CoinMarketCal и др.



Червени флагове, които трябва да ви говорят за ИЗМАМА, ОПАСНОСТ и т.н. (scam).







- The next Bitcoin killer , ether killer и т.н



- TikTok и instagram, не са добри източници на информация.



- Избрания от нас токен го има само в sushi swap или pancake swap.



- Спонсорирани видеа или хора който ви казват какво да купите, защото щяло да му скочи цената.



Watts up, Discord и Telegram групи за сигнали (кога и какво да купиш и кога да продадеш).



- Ботове за търгуване, които ви гарантират печалби!



- Уебсайтове, които искат от вас да си въведете вашият private key, той не се въвежда никъде другаде освен във вашият леджер.



- Хора и приятели, които ви казват че са на 100% сигурни че това ще стане! В крипто няма нищо сигурно!



-Не взимайте финансови съвети от хора, който са разорени или свръх консуматори. Това се отнася и за женен да пита неженен как да стабилизира брака си!



- Меме койни с куче, мечка, полови органи,ракети, анимационни герой и т.н.! Като това не означава, че не може да спекулирате с малко част от парите си с цел по-големи печалби -(risk to reward ratio)



-Тренд койн като име на филм или хитов сериал, също така свързан и със зараза!







50 000% възвращаемост с изключение на някой току що излезли проекти, който имат цел да наберат капитал! Но ако сте нов избягвайте ги!



-Удвояване на парите без никакъв риск! По тази логика този, който го предлага ще вземе кредит от банката и ще стане милионер и без вас!



Обещание за бързи печалби!



Постове от сорта прати ни един етериум и ще ти върнем два!



Giveaway свързани с крипто от известни личностни!



Да ви пишат на лично съобщение че искат да ви помогнат с цел умножаване на вашето крипто!



Да ви искат вашият private key с цел да менажират вашето крипто за по-големи печалби!



Яка кака ви пише на лично и ви праща линк натиснете тук или регистрирайте се тук. Най- вероятно фишинг линк!



Проверявайте сайтовете, които отваряте и ползвате може да са много близки до това което търсите и да се окаже измама. Към днешна дата DAO е тренда. Това е децентрализирана автономна организация и уникален проект, но с името ще има много злоупотреби и скамове







Неписани правила в крипто



- Никога, ама никога, не казвайте , колко биткойна имате и на каква стойност е вашето портфолио (това включва и роднини).Ако пък са толкова настоятелни, по - добре им кажете 0.000004376 BTC. Какво по хубаво от това човек да ви съди по вашето държание и разум а не по портфейла ви.



- Никога не казвайте как и къде си криете паролите. Сменявайте ги на всеки 2 седмици. Премествайте криптото на различни адреси (може да използвате 25та дума на леджер нано).



- Не ипотекирайте имоти и не теглете кредите за да купите крипто, освен ако не сте от дълго време и сте заделяли всеки ден за образование (разбирате добре материята) или имате бизнес, страничен доход и т.н. Който ви обезпечава в пъти кредита!



- Не купувайте леджер от ОЛХ или съмнителни сайтове с цел са спестите 30лв или по бърза доставка! Само от официален сайт!



- Никога не давайте финансови съвети ако не сте регистриран финансов съветник, защото ако вашият приятел си заложи апартамента и купи на върха…. Ще го загубите!



- Винаги си проучвайте източниците на информация, те са най- важните в крипто( дали се опитват да ви продават някакви койни или ви дават информация за размишляване, която ви кара да я проверите а не да му вярвате на 100%







-Винаги използвайте 2 factor authorization и multi signatures.



- Погрижете се, ако се случи нещо с вас, роднините ви да знаят как да боравят с вашето крипто или как да го продадат!



- Ако портфолиото ви е над 10к си купете cold storage ! Например Ledger nano



Не търгувайте с цялото си портфолио! Препоръчително е 10,20% в зависимост от опита ви! Левъридж не повече от 1Х ако искате да спите спокойно!



- Никога не оставяйте, вашето крипто на борсите, ако имате леджер, освен ако търгувате. Препоръчително е да купувате и премествате ( not your keys, not your coins)!



- Която и платформа да използвате винаги проверявайте дали сайта е реалния!







Български ДОКАЗАНИ YouTube канали за информация: - Plamen Andonov , BG crypto network, Благовест Белев и Клубът на Инвеститора.



- Ако това е първият ви бул рън не бъдете алчни, изучете технологията из основи.







-Винаги има изключения от горе посочените, но внимавайте! Когато губите пари, губите вашето дадено време за тях!



Това не са финансови съвети



Не ви съветвам да купувате нещо, което не разбирате!