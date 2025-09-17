ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Бизнесменът Мирослав се присъедини към Завоевателите
Обстановката в Дивия север се нажежи още в началото на вечерта с втория пореден племенен съвет за Жълтите. След нови нападки и разгорещени дискусии между съплеменниците, тримата изпратени на елиминации бяха инфлуенсърката Гергана, бизнесдамата Александра и мениджърът на таланти Тянко.
Емоциите не стихнаха и по време на втория седмичен номинационен сблъсък, който противопостави Лечителите и Феномените. Въпреки силното начало за Сините, техните опоненти от Зеления лагер съумяха да обърнат играта в своя полза и да се доберат до така желаното спасение. Победната точка отново донесе един от лидерите на отбора - неврохирургът д-р Петров. Загубата за Сините пък означаваше нова среща край огъня утре вечер.
След победата в битката на изгнаниците Мирослав трябваше да вземе важно решение, избирайки кой от Завоевателите да земе мястото му на Блатото. С помощта на бившия член на Победителите Георги, бизнесменът избра охранителя Димитър, който ще може да се върне обратно в надпреварата само с индивидуална победа на Арената.
Утре най-екстремното риалити продължава с капитанска битка, а Съветът на осъдените вещае поредни изненади за номинираите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1050
|предишна страница [ 1/175 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Кой е първият "убит" в "Traitors: Игра на предатели"?
21:25 / 17.09.2025
Скандалната Емили от "Ергенът" се е пробвала в чалгата: Даваш кеш...
20:44 / 17.09.2025
Полиция спря арогантен шофьор на АМ "Тракия"
19:14 / 17.09.2025
Ружа Игнатова към брат си: Не се притеснявай, скоро ще се върна
17:27 / 17.09.2025
Диаманти и мечове за кралското семейство, кожен том и чанта за Тр...
17:10 / 17.09.2025
Тя е бременна отново
16:54 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета