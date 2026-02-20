На 20 февруари 2026 г. четири зодии ще бъдат буквално благословени от Вселената. Сатурн се съединява с Нептун и в резултат на това ще се случат значими събития.По време на този транзит нищо няма да изглежда преувеличено или нереалистично. Това е моментът да подобрим както собствения си живот, така живота, на тези около нас.Енергията, създадена от това съединение, вдъхновява въображението, като същевременно дава търпението, необходимо за превръщане на мечтите в осезаеми резултати. Това не е просто пожелателно мислене, а структурен растеж и стабилен напредък.РакВ този ден всичко, към което сте се стремили, най-накрая ще бъде оценено от правилните хора. Тези, които могат да ви помогнат да достигнете следващото ниво, ще са готови да ви изслушат и подадат ръка.И като цяло ще се почувствате подкрепени, сякаш Вселената наистина е зад вас. Съединението на Сатурн с Нептун показва, че сте на правилния път. Единственото, което се иска е да останете верни на своя план и да наблюдавате как този транзит ви води към следващата стъпка.ДеваТози ден ви носи това, което бихте могли да наречете чудо. Вашият труд най-накрая дава резултат и се усеща почти чудотворно, особено защото не сте го очаквали.По време на съединението на Сатурн с Нептун, спокойствието ви се възстановява и вече не сте обвързани с това, което толкова ви е тежало до момента. Това съединение ще донесе усещането сякаш огромно бреме ще отпаден от раменете ви. Облекчението заменя стреса. Продължавайте да уважавате своите граници и напредвайте уверено.СкорпионЩе почувствате дълбоко облекчение и усещане за свобода. Това ще ви помогне да започнете нови планове, защото съединението на Сатурн с Нептун премахва всякакви пречки. Енергията на деня създава пространство за нови начала и възможности, които преди сте смятали за недостижими.Животът започва да се усеща по-лек и обещаващ, особено когато се освобождавате от ненужни разсейвания. Вие вървите напред с яснота и обновена увереност.ВодолейНай-накрая ще разберете какво наистина ви е нужно, за да реализирате конкретна мечта. В миналото твърде много неща се случваха едновременно, което затрудняваше изясняването на истинските ви желания. Но по време на съединението на Сатурн с Нептун вашата визия става по-ясна.На 20 февруари Вселената ще ви води напред. Единственото, което се иска от вас е да я следвате уверено, доверявайки се на интуицията и вътрешния си глас. Тази вяра помага да фокусирате вниманието си и да превърнете мечтите си в реалност. С яснота и вяра в себе си можете да предприемате практични стъпки, за да ги реализирате, пише ladyzone.bg.