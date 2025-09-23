ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Благотворителни организации прекратиха сътрудничеството си с херцогинята на Йорк заради кореспонденцията й с Епстийн
Това се случва, след като стана ясно, че тя е написала възторжено съобщение до Епстийн, описвайки го като свой "върховен приятел".
От детския хоспис Julia's House заявиха: "След информацията, споделена този уикенд, относно кореспонденцията на херцогинята на Йорк с Джефри Епстийн, взехме решение, че би било неподходящо тя да продължи да бъде лице на благотворителната организация".
"Уведомихме херцогинята на Йорк за това решение и й благодарим за досегашната й подкрепа".
Надим и Таня Еднан-Лаперуз, основатели организацията за хранителните алергии The Natasha Allergy Research Foundation, казаха: "Бяхме разтревожени да прочетем кореспонденцията на Сара, херцогинята на Йорк, с Джефри Епстийн".
'Сара Фъргюсън не е участвала активно в благотворителната организация от няколко години. Тя беше неин представител, но в светлината на последните разкрития взехме решение, че би било неуместно тя да продължи да бъде свързана с благотворителната организация. Бихме искали да й благодарим за нейната доброта и подкрепа".
Благотворителната организация за ограмотяването на децата заяви, че "предвид неотдавнашната информация, която излезе наяве за херцогинята на Йорк и Епстийн", тя е била помолена да се оттегли като представител, добавяйки, че би било "неподходящо" тя да продължи да изпълнява тази роля.
Според британската медия The Sun, херцогинята е изпратила имейл през април 2011 г. и "смирено се е извинила" за това, че няколко седмици по-рано е свързала Епстийн с педофилия в медиите.
В съобщението тя пише, че той е бил "непоколебим, щедър и върховен приятел" за нея и семейството й.
Говорителят й оттогава заяви, че тя е написала бележката само защото Епстийн я е заплашил да я съди за клевета.
В интервюто си с Evening Standard на 7 март 2011 г. херцогинята се е извинила за приемането на 15 000 паунда от осъдения сексуален престъпник.
Тя заявява пред вестника: "Отвращавам се от педофилията и всякакво сексуално насилие над деца и знам, че това беше огромна грешка в преценката от моя страна".
"Когато мога, ще върна парите и никога повече няма да имам нищо общо с Джефри Епстийн".
Вестникът The Sun on Sunday съобщи, че малко повече от месец по-късно херцогинята е изпратила имейл до сексуалния престъпник от личния си акаунт.
Тя му се извинила и е казала, че е "прикована на легло от страх", съобщи вестникът, цитиран от Sky News.
В изявление през уикенда говорителят на херцогинята заяви: "Херцогинята изрази съжалението си за връзката си с Епстийн. Като много хора, тя беше подведена от лъжите му".
"Веднага щом осъзна мащаба на обвиненията срещу него, тя не само прекъсна контакта, но и го осъди публично, дотолкова, че той след това заплаши да я съди за клевета, защото го е свързала с педофилия.
Този имейл беше изпратен в контекста на съвет, който херцогинята получи, за да се опита да успокои Епщайн и неговите заплахи", заяви още говорителят на херцогинята.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Диона съсипа мъжкото достойнство на участник в "Ергенът: Любов в ...
11:00 / 23.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Присила Пресли с интимни подробности за брака на Лиса Мари и Майк...
09:07 / 23.09.2025
Чарлз III копнее да прегърне отново Хари
09:20 / 23.09.2025
Парите идват при тези зодии днес
08:50 / 23.09.2025
Принц Уилям и Кейт Мидълтън заминават за САЩ?
22:27 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета