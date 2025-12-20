Благовеста Бонбонова е преживяла инсулт
©
"Бях на 17. Животът беше пълен с мечти, смях, музика... И после - тишина. Инсулт. С една дума всичко се промени. Тялото ми спря. Сърцето ми обаче не се предаде", пише тя в Instagram.
Бонбонова разказва за тежкия и дълъг период на възстановяване:
"Хората виждат фасадата - визия, участие, характер. Но това, което не се вижда, е сърцето, което се е борило... И духът ми, който никога не легна, дори когато тялото не можеше да стане", споделя тя.
"Светлината винаги се връща. Понякога тихо. Понякога с гръм. Но винаги навреме", отбелязва тя "18-ия рожден ден" на втория си живот.
