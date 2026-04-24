Финансовият брокер Цветелина Велева, предприемачът Татяна Иванова, специалистът превенция на инфекциозни болести Гориция Габровска и инфлуенсърката Мартина Петрова напуснаха имението на любовта в "Ергенът“ след най-драматичния коктейл до този момент. И четирите дами взеха решението да си тръгнат от Шри Ланка по собствено желание./

Още в началото на вечерта Цвети събра всички и изненадващо обяви, че в момента, в който е провеждала телефонен разговор с детето си, е видяла и съобщение от бившия си приятел. В него той признава, че все още я обича – нещо, което я е накарало да се замисли дълбоко и да осъзнае, че чувствата ѝ към него не са изчезнали. Тя счете, че за нея повече няма място в любовното приключение, и взе решение да си тръгне от формата преждевременно. В разгара на вечерния коктейл Наум се появи и съобщи, че Церемонията на Розата е предвидена само за един ерген. Причината - в имението битува мнението, че той вече е взел своето категорично и финално решение. Така Церемония на розата в четвъртък вечер имаше само за Крис, който на бележка бе написал собственоръчно имената на петте жени, на които той желае да предложи роза, както и последователността им – Елеонора, Татяна, Гориция, Мартина и Симона.

Крис подари първата си роза на Елеонора, която я прие с вълнение и без колебание, затвърждавайки силната емоционална връзка помежду им. Следващото си цвете бизнесменът предложи на Татяна, но тя отказа да го приеме. "Хората казват, че в любовта има десет крачки и всеки трябва да извърви своите пет. Аз извървях своите пет към теб. Може би според теб е трябвало да направя още една, но аз останах с усещането, че дори да мина целия път сама, не мога да съм сигурна, че ще ме чакаш накрая. Затова моят път продължава напред. Благодаря ти, все пак, за прекрасните и споделени моменти“, заяви Татяна на Крис преди двамата да се сбогуват.

Отказ Кристиян получи и от Гориция и Мартина. "Аз този път избирам себе си и ти пожелавам най-хубавото, което те очаква. И ти пожелавам да си много щастлив!“, бяха последните думи на клиничната специалистка от Оклахома към Генчев. "Няма да приема розата ти. Тук съм за втори път и за втори път не откривам любовта. Искам да ти благодаря за всички моменти, които създаде между нас. Те бяха изключително забавни, но не видях дълбочина в нашите отношения. Липсваше ми искреност. Надявам се и вярвам, че тук може би някъде е твоят човек и ти си го срещнал вече. Пожелавам ти да изживееш тази любов със сърцето си, с душата си, с тялото си дори… Благодаря ти, че ме направи част от това преживяване, и ти желая успех!“, заяви на сбогуване Мартина на Крис.

Петата си роза Кристиян предложи на Симона, но се сблъска с нейния категоричен и студен отказ: "Добър опит, но неуспешен. Всичко хубаво ти пожелавам!“. Журналистката ще остане в имението, само ако след разговор със Стоян при завръщането му в имението, той ѝ предложи черна роза. За Крис остава въпросът дали ще има куража и желанието да премине на следващо ниво в отношенията си с Елеонора, предлагайки ѝ годежен пръстен. Следващата седмица в Шри Ланка пристигат неговата майка и неговият брат, които ще се запознаят с жената, в която той видимо е влюбен.

Зрителите предстои да станат свидетели и на завръщането на Стоян в "Ергенът“. Момичетата, които са имали отношения с него, ще се срещнат и с родителите му, които също пристигат в имението на любовта. Дамите, които пък имат интерес към Гатев, ще имат възможност да се запознаят с неговата майка. В Шри Ланка идва и най-близкият човек на Марин.