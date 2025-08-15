Близките на Йоргос Мазонакис го вкараха в психиатрия

© Появиха се подробности относно тревожен инцидент, включващ известния гръцки певец Йоргос Мазонакис, който предизвика широко безпокойство и дискусии.



Според ексклузивни източници на Newsbomb, сутринта в четвъртък, 14 август 2025 г., Мазонакис е бил намерен в нестабилно и объркано състояние, преди да бъде приет в психиатричната болница "Дромокаитеио“. Свидетели съобщават, че певецът е отправил несвързани и агресивни забележки към близки сътрудници, включително: "Всички навън, напуснете, вие сте наркодилъри.“ Избухването, описано като момент на психическо замъгляване, е предизвикало тревога сред присъстващите, като източници отбелязват необичайно напрегната атмосфера.



Мазонакис е бил приет в държавната психиатрична клиника по заповед на прокурор, по искане на сестра му и баща му. Източници потвърждават, че има планове за преместването му в частна клиника за продължаване на лечението, съгласно желанията на семейството му.



История на публичните инциденти



Това не е първият път, когато Мазонакис попада в заглавията на вестниците по причини, несвързани с музиката. През последните месеци съобщения за нестабилно поведение и публични изблици породиха опасения сред феновете относно психическото и физическото му благополучие.



През юни 2025 г. Мазонакис внезапно прекрати концерт на стадион "Халканора Идалиу“ в Никозия, Кипър, поради безредици сред публиката. Видимо раздразнен, той извика "позора“ и "коравите момчета“, отговорни за безредиците. Размишлявайки върху инцидента, Мазонакис по-късно заяви: "Прекарах си страхотно. Случи ли се нещо? Защо да съм разстроен? Беше дребен проблем... Хората трябва да уважават другите, това е всичко. Преживях толкова много мъка, че това беше най-малкото.“



Мазонакис отговаря: "Увиха ме в парче хартия“



В изявление, разпространено чрез близък семеен сътрудник и изготвено от неговия адвокат Йоргос В. Меркулидис, Мазонакис обсъжда обстоятелствата около приемането му в болница. Той твърди, че процесът е бил организиран без негово знание или съгласие от членове на семейството, замесени в продължаващ правен спор.



"Декларирам, че временното ми настаняване в обществено заведение е било извършено без мое знание или съгласие“, каза Мазонакис. "Тази сутрин, след като се върнах от плуването, бях посрещнат от патрулна кола на гръцка полиция, която, по заповед на прокурора, ме премести в обществено психиатрично заведение за оценка.“



Той допълнително твърди, че моментът – в навечерието на официалния празник 15 август, последван от уикенд – е бил преднамерен ход от членове на семейството, за да се възползват от ситуацията му, предава Greek City Times. "Тъй като близки членове на семейството, с които съм в правен спор и срещу които се готвех да заведа дела за тежки престъпления, буквално са ме "увили в лист хартия“, тази изфабрикувана ситуация е била изпълнена със злонамерен замисъл“, заяви той.



Мазонакис изрази възмущение от това, което той определи като опит да бъде "физически елиминиран“ заради "егоистични интереси“. Цитирайки Наполеон, той добави: "Победителят не е този, който започва войната, а този, който побеждава.“ Той завърши, като благодари на поддръжниците си и заяви: "Аз съм здрав, енергичен и силен.“



Мазонакис е приет в психиатричната болница "Дромокаитеио“ сутринта на 14 август 2025 г. Очакват се допълнителни подробности за състоянието му и евентуалното му преместване в частно заведение през следващите дни.