Близначката Алекс ще става майка
©
Baby on board - "Вече знаем как изглежда любовта. Сега ще я видим как расте.
Още едно сърце към всички останали.“
С кратък, но емоционален текст Алекс сподели, че семейството ѝ ще се увеличи, а новината бе посрещната с вълна от радостни реакции от фенове и близки.
Сестра ѝ Влади, която е в Тайланд със съпруга си Стефан, също сподели кадър, към който написа "Диви маймунки на плажа и една бъдеща леля Влади".
На огледалната и символична дата 12.12.2025 г., тя и нейният любим се заклеха във вечна вярност, поставяйки началото на една нова и вълнуваща глава от живота си. Сватбата ѝ беше стилна, елегантна и споделена с последователите ѝ чрез красиви кадри.
Още тогава мнозина отбелязаха колко хармонично и щастливо изглежда двойката. А днес тази любов навлиза в нова, още по-вълнуваща фаза – родителството, припомня Edna.bg.
Още по темата
/
Дара с важно решение
09:28
Още от категорията
/
Явор Зайн: Нашият ММА се промени завинаги, след създаването на федерацията... Имахме страхотен отбор
15.02
Вяра и Надежда от тризначките доста объркани търсят помощ от Америка заради пакистански таксита
14.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.