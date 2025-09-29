ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Близнаците разбуниха духовете в "Ергенът: Любов в рая"
"Близнаците са топ! Браво най-накрая до видим готини мъже в това предаване", "Красавци, пък и умни", "Ето този момент чаках... най-после умни и красиви мъже. Безспорното доказателство, че мъжете подлудяват при конкуренция"– пишат зрителки на предаването.
Атанас и Стефан определено вдигнаха нивото в шоуто – както с красота, така и с акъл. На близнаците не са им необходими субтитри, за да разберем какво говорят, за разлика от останалите мачовци, чиято реч е трудна за разбиране.
"Двама много красиви мъже виждам, няма да лъжа...“, възкликна танцьорката Лили Естер като съзря близнаците. "Сладки са!“, добави инфлуенсърката Габи. "Ще има гръм в рая!“, предрече фризьорката Хени, а предсказанието й се сбъдна секунди по-късно, когато "старите“ ергени изтрещяха от ревност. "Не ми хареса, че Криси проявява интерес към други мъже в мое присъствие“, каза актьорът Петър, който си пада по юристката. "Озадачен съм...“, промълви предприемачът Виктор при вида на Атанас и Стефан. "Близнаците не са ми на нивото, за да ми представляват конкуренция, а и не са типа на Филипа“, вдигна гарда художникът Йовица и загради любимата си. Бизнесменът Красимир предположи, че часовникът на единия от новодошлите е фалшификат от "Аликеспрес" на оригинал, който струва 30 000 долара.
Появата на близнаците разтърси из основи предприемача с италианска кръв Джан Микеле и той, обзет от тревога, се скара на любимата си Габи, която възпитано посрещна новите момчета. "Какво ги поздравяваш? Габриела, престани да ме излагаш!“, изсъска той на бижутерката, на която доскоро се обясняваше в любов. Според него тя трябва да говори в множествено число, защото е с него и да посрещне новодошлите вместо с "Приятно ми е!“ с "На нас ни е приятно!“. "Плашиш ме, по-скоро ме е срам. Знаеш ли как изглежда това отстрани?“, попита го Габи, възмутена от реакцията му, а зрителите я посъветваха да бяха от Джан, който се спря да не й удари шамар само заради камерите в шоуто. "Микеле е истински насилник. Габи, бягай от него" – съветват в социалните мрежи бижутерката, видя "Уикенд".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1175
|предишна страница [ 1/196 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Дъщерята на Гала кръсти малката Лора
11:14 / 29.09.2025
"Диви и красиви" не успя да оправдае очакванията: Много разочаров...
09:29 / 29.09.2025
Ева Веселинова с големи амбиции в "Трейтърс: Игра на предатели"
09:21 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Ники Кънчев към волейболистите ни: Сребро с блясък на злато
16:42 / 28.09.2025
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си с...
14:39 / 28.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета