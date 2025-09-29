Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Близнаците разбуниха духовете в "Ергенът: Любов в рая"
Автор: Екип Burgas24.bg 10:38Коментари (0)201
©
Двойна доза мъжественост и сексапил се изсипа в "Ергенът: Любов в рая“, след като атлетични и самоуверени близнаци от Пловдив влязоха в горещото риалити. Появата на 27-годишните Атанас и Стефан предизвика трус сред двойките на остров Родос. Жените започнаха да се смеят и да флиртуват, а мъжете - да се мусят и ревнуват, ядосани от възхищението, изписано на лицата им. Социалните мрежи пък буквално се подпалиха от коментари.

"Близнаците са топ! Браво най-накрая до видим готини мъже в това предаване", "Красавци, пък и умни", "Ето този момент чаках... най-после умни и красиви мъже. Безспорното доказателство, че мъжете подлудяват при конкуренция"– пишат зрителки на предаването.

Атанас и Стефан определено вдигнаха нивото в шоуто – както с красота, така и с акъл. На близнаците не са им необходими субтитри, за да разберем какво говорят, за разлика от останалите мачовци, чиято реч е трудна за разбиране.

"Двама много красиви мъже виждам, няма да лъжа...“, възкликна танцьорката Лили Естер като съзря близнаците. "Сладки са!“, добави инфлуенсърката Габи. "Ще има гръм в рая!“, предрече фризьорката Хени, а предсказанието й се сбъдна секунди по-късно, когато "старите“ ергени изтрещяха от ревност. "Не ми хареса, че Криси проявява интерес към други мъже в мое присъствие“, каза актьорът Петър, който си пада по юристката. "Озадачен съм...“, промълви предприемачът Виктор при вида на Атанас и Стефан. "Близнаците не са ми на нивото, за да ми представляват конкуренция, а и не са типа на Филипа“, вдигна гарда художникът Йовица и загради любимата си. Бизнесменът Красимир предположи, че часовникът на единия от новодошлите е фалшификат от "Аликеспрес" на оригинал, който струва 30 000 долара. 

Появата на близнаците разтърси из основи предприемача с италианска кръв Джан Микеле и той, обзет от тревога, се скара на любимата си Габи, която възпитано посрещна новите момчета. "Какво ги поздравяваш? Габриела, престани да ме излагаш!“, изсъска той на бижутерката, на която доскоро се обясняваше в любов. Според него тя трябва да говори в множествено число, защото е с него и да посрещне новодошлите вместо с "Приятно ми е!“ с "На нас ни е приятно!“. "Плашиш ме, по-скоро ме е срам. Знаеш ли как изглежда това отстрани?“, попита го Габи, възмутена от реакцията му, а зрителите я посъветваха да бяха от Джан, който се спря да не й удари шамар само заради камерите в шоуто. "Микеле е истински насилник. Габи, бягай от него" – съветват в социалните мрежи бижутерката, видя "Уикенд".



Още по темата: общо новини по темата: 1175
29.09.2025 »
29.09.2025 »
29.09.2025 »
29.09.2025 »
29.09.2025 »
29.09.2025 »
предишна страница [ 1/196 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Дъщерята на Гала кръсти малката Лора
11:14 / 29.09.2025
"Диви и красиви" не успя да оправдае очакванията: Много разочаров...
09:29 / 29.09.2025
Ева Веселинова с големи амбиции в "Трейтърс: Игра на предатели"
09:21 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Ники Кънчев към волейболистите ни: Сребро с блясък на злато
16:42 / 28.09.2025
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си с...
14:39 / 28.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Зима 2024/2025 г.
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: