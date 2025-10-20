ЗАРЕЖДАНЕ...
Боби Манакена опасно близо с чужда жена
©
Известна като едно от най-утвърдените имена в българския грим, Деяна Кръстева не е непозната за светлините на прожекторите. Освен работата, за нея може да бъде прочетено много. Последно беше влязла в открита война с наша плеймейтка. Този път обаче вниманието падна върху нейн инстаграм пост.
Борислав Димитров, по-известен като Боби Манекена от дуета "Пиленцата от Монако“, отдавна е свързван с лукс, екстравагантност и светски сензации. Последните му изяви включват именно VIP трансфери по крайбрежието на Ривиерата – бизнес, в който блясъкът е задължителен, а автомобилите струват повече от апартамент в София. Именно на един такъв трансфер се е качила и Деяна, за да стигне до локацията на своята почивка.
Кадрите от пътуването бързо се превърнаха в тема на разговор. Дали става дума за чисто приятелство, удобен транспорт или нова близост – това тепърва ще бъде обект на догадки. Едно е сигурно – появата на Деяна редом до Боби Манекена в лъскавия му автомобил е нов щрих към нейния имидж, който умело балансира между професионализъм и светски шик.
Шушукания също не отхвърлят тезата, че Боби често гледа да разпуска в компания на хубави жени, когато неговата съпруга Нина не е с него. Плод на въображение или истина е всичко това остава само да гадаем.
И Деяна и Боби често са в устите на родните таблоиди, но за първи път заедно.
Още по темата
/
Киара: Ходи си на село
17.10
Още от категорията
/
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари, имен ден имат хиляди българи
17.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Гигантски астероид е ударил Земята, но кратерът липсва
15:44 / 19.10.2025
Една от най-обичаните тв водещи очаква дете от бивш вицепремиер
17:20 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.