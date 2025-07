Богата стилистика и дръзки идеи са в основата на успешния сериал "Любов, смърт и роботи"

© "Любов, смърт и роботи“ е изключително интересен проект на "Нетфликс“. Това е антология от различни анимационни късометражни филмчета, решени в различни стилове, направени от различни екипи и режисьори, всеки носещ свой собствен почерк, който на места е силно разпознаваем. Това каза аниматорът Кристиан Захариев в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“.



Първият сезон излиза през 2019 г., а следващите три – през 2021, 2022 и 2025 г. Повечето от анимационните филми са доста реалистични, отбеляза той. Водещият Благой Иванов пък допълни, че сериалът е зареден с наистина смели и предизвикателни идеи. "Разнообразието и техническата адекватност са наистина на високо ниво. Сериалът е наситен с предимно кратки, но адски съществени епизоди“, заяви Иванов.



"Любов, смърт и роботи“ започва като проект за възкресяване на канадския анимационен проект за възрастни Heavy Metal от началото на 80-те години. "Дейвид Финчър и Тим Милър така и не успяват да реализират този проект и вместо него създават "Любов, смърт и роботи“. Той черпи много влияние и от литературата“, допълни водещият, маркирайки присъствието на адаптации по автори като Джо Р. Лансдейл и Джеймс Балард.







Двамата разпаленообсъдиха някои от любимите си епизоди в сериала. Сред тях са "The Witness“ на режисьора Алберто Миелго, "Zima Blue“ на Робърт Вали и "Sucker of Souls“ от първия сезон, "The Tall Grass“, "The Drowned Giant“, "All Through the House“, "Automated Customer Service“ и "Ice“ от втория и "Bad Travelling“, "Jibaro“, "In Vaulted Halls Entombed“ и "Three Robots: Exit Strategies“ от третия сезон.



И двамата са на мнение, че четвъртият сезон на сериала е разочароващ. "Формулата, която имаха в предишните сезони, абсолютно противоречи на това четвъртият сезон да е слаб. Просто чисто драматургично нещата не са добри. Като визия все още са впечатляващи, но драматургично има много големи дупки. Финчър например адски много ме разочарова с неговия епизод – музикално видео на "Red Hot Chili Peppers“, което няма абсолютно никакъв смисъл да е там“, даде пример Захариев.



Все още не е ясно дали и кога се очаква пети сезон на проекта.