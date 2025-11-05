Бойко Кръстанов ще става баща
©
Двамата се запознават покрай актьорската професия и са заедно от почти две години, а възрастовата им разлика не пречи на любовта им. Актьорът е на 37, а Лидия с 15 г. по-малка. Тя тъкмо се дипломира в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Пламен Марков. Точно на тържеството преди дни показа бременното си коремче.
Дебютът на Лидия Василева на професионалната сцена е през 2022 г., когато е едва в първи курс. Играе в спектакъла “Горчивите сълзи на Петра фон Кант" на режисьора Пламен Марков в театър “София". Преди актьорството тя дълги години се занимава с художествена гимнастика. Още от 5-годишна възраст започва да тренира, а впоследствие става и капитан на националния ансамбъл за девойки.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Помните ли игрите на компютри "Правец"?
22:24 / 04.11.2025
Здравко от "Ритон": Това граничи с простащина!
16:43 / 04.11.2025
Тротинетка отнесе Джан Микеле
14:40 / 04.11.2025
Не само бивш министър, но и творец: Даниел Вълчев пуска втория си...
12:09 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.