Бони говори откровено за това, което движи живота й - любовта, музиката, емоциите и силата да се живее бе омраза и завист."Обсебването, недоверието, всички тези недобри качества и емоции убиват любовта. Просто трябва да разбираме и да даваме закрила и подкрепа на човека до себе си." Тя вярва, че емоциите, които преживяваме, са универсални. Бони допълва, че човек трябва да се освободи от омразата и завистта."Винаги, колкото и да съм била наранена през живота си, колкото и да съм страдала, не съм се оставяла на обстоятелствата. За кратко време се изправям и знам, че най-доброто предстои", споделя Бони.