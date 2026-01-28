Бони: Най-доброто предстои
"Обсебването, недоверието, всички тези недобри качества и емоции убиват любовта. Просто трябва да разбираме и да даваме закрила и подкрепа на човека до себе си." Тя вярва, че емоциите, които преживяваме, са универсални. Бони допълва, че човек трябва да се освободи от омразата и завистта.
"Винаги, колкото и да съм била наранена през живота си, колкото и да съм страдала, не съм се оставяла на обстоятелствата. За кратко време се изправям и знам, че най-доброто предстои", споделя Бони.
Преди 3 години Калин Терзийски прогнозира смъртта си на същата дата, на която в почина наистина
20:58
Гала: Чудо е
25.01
Нов звезден развод
25.01
Мариана Попова: Не е кой знае какво и определено не сбъдва мечти, а по-скоро те сблъсква с жестока несправедливост
25.01
Филмът "Клошар" с първа предпремиера в Бургас
17:11 / 27.01.2026
