|Борис Сакскобургготски се хвана на хорото
"Тази година организирахме лагер в Русе, където събрахме около 40 деца от шест различни държави, за да насърчим междурелигиозния диалог и толерантност. За целта посетихме различни храмове, да се включим в дискусии и да участваме в работилници с уъркшопове, свързани с историите и бъдещето на религиите", съобщиха от кабинета на младия наследник.
Това не е първата инициатива на Борис IV, която той прави. В края на миналата година внукът на Симеон разгледа културните ни забележителности, като снима видеоклипове с цел да направи документален филм за страната ни. Борис обиколи всичките ни курорти, но най го впечатли храната в тях.
"В Банско много ми харесаха месните сачове", написа под една от снимките си в инстаграм Борис. През цялото време фенки от цялата страна го дебнеха на всяка крачка от обиколката му из България и се щракаха за спомен с него. 28-годишният красавец не отказа на никоя, дори си говори на улицата с хората, които го разпознават.
"Аз съм творец по душа и призвание", казва за себе си Борис. След смъртта на баща си Кардам той вече се титулува княз Търновски, както повелява традицията на рода. Такива са били не само баща му, но и дядо му Симеон, и прадядо му Борис, преди да бъдат короновани. Като бъдещ престолонаследник обаче Борис вече участва в официалните събития наравно с чичовците си. Ходи по благотворителни приеми с дядо си у нас и в Лондон заедно с княз Кирил.
Борис е кръстен на прадядо си и е единственият царски внук с изцяло българско име. Отново според традициите ни и Борис, и брат му Белтран са православни християни като баща си. След смъртта на Кардам и майка му Мириам сменя католицизма с православната вяра, за да може да ходи заедно със синовете си на църква, а не да се разделят. Борис е завършил Европейския колеж в Мадрид, след това учи в международното училище в градчето Сент Гилген в близост до Залцбург, Австрия. Подобно на дядо си е полиглот. Владее 4 езика и е апетитна хапка за всяка засукана мома. Спрягат името му с принцеси, както и с пловдивчанка, но Борис официално не признава да има гадже.
