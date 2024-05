Божана Славкова с нова арт инсталация в Бургас

© Божана Славкова, създателката на еко арт инсталациите "Прегърната природа“ и "Промените си ти“, ще постави новата си инсталация "Форма на свобода“ в Младежкия международен център. Заповядайте на откриването ѝ на 9 май от 18 часа на ул. Апостол Войвода 14. На него ще можете да научите още за проекта, да се насладите на поезия, музика и вино и да се запознаете с авторката.



"Форма на свобода“ е въвличаща арт-инсталация, представляваща 3D колаж от висящи предмети, събрани през многобройните пътувания на творецът Божана Славкова, обиколила 17 европейски страни в рамките на 3 години. Предметите, измежду които хербарии, карти, катинар за колело, образуват карта на измислена страна, създадена от различни парченца от многото европейски страни.



Публиката е насърчена да се разхожда между предметите, да ги усети на мирис и докосване. Също така на откриването всички желаещи могат да донесат предмет, свързан с тяхно пътешествие, който да бъде включен в арт инсталацията.



"Форма на свобода“ е вдъхновена от личните преживявания на Божана, тя споделя "Осъзнавам колко съм привилегирована да съм пътувала толкова много през моя кратък живот и че родителите ми на моя възраст изобщо не са имали същите възможности.“



С творението си тя иска да създаде размисъл около темата за свободата, специално за свободата на движение и изразяване в наши дни, да зададе въпросите "Кой ни предоставя тези свободи? Могат ли да ни бъдат отнети? Как да ги съхраним?“



Проектът е част от програмата Pop the Vote! Culture on the Ballot на Culture Action Europe, съфинансирана от Европейския парламент. Програмата е създадена с цел да ангажира европейските граждани, специално младото поколение, с ценностите на демокрацията и да разпространи информация за възможността да гласуват в изборите за Европейски парламент на 9 юни 2024.



Ще можете да видите "Форма на свобода“ до 9 юни. Заповядайте на официалното ѝ откриване на 9 май, Денят на Европа, в 18 ч. в Младежки международен център.