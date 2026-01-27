Брад Пит призна за най-голямата си грешка
Макар критиците на Rotten Tomatoes да сочат "Готиният свят“ като най-слабия му филм, а потребителите на Letterboxd да заклеймяват хорър-комедията "Да кръшнеш от час“, самият Пит е категоричен: най-голямата му грешка е друг филм.
През 1997 г. актьорът шокира феновете си, когато обявява, че най-слабият проект в кариерата му е екшън трилърът "Жив дявол“ (The Devil’s Own).
"Не възнамерявам да допусна същата грешка отново. Съжалявам“, признава открито Пит.
Лентата го събира на екран с Харисън Форд, а режисурата е поверена на легендарния Алън Дж. Пакула. Пит влиза в ролята на член на ИРА, но именно образът му се превръща в най-голямата слабост на филма. Критиките са безпощадни – най-вече заради неубедителния ирландски акцент на звездата.
Актьорът по-късно разкрива, че още при първото четене на сценария е имал сериозни съмнения, а снимачният процес описва като "хаотичен и безотговорен“. С времето Пит смекчава позицията си и признава, че все пак харесва филма – въпреки проблемите му.
