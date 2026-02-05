Брад Пит снима следващия си филм близо до България
©
Очакваното посещение на актьора беше потвърдено от кмета на Хидра Йоргос Кукодакис, който заяви, че на острова се очакват "стотици хора“ от актьорския състав и снимачния екип.
"Особено сме щастливи, защото първата холивудска продукция, заснета в Гърция – "Момчето и делфинът“ със София Лорен – беше снимана именно на нашия остров през 1957 г. Затова не е случайно, че уникалната природна и кинематографична среда на Хидра отново е избрана“, каза Кукодакис.
"The Riders“ ще бъде режисиран от носителя на престижни награди Едуард Бергер и действието му се развива през 80-те години на миналия век.
Сюжетът проследява баща, изигран от Пит, който посреща дъщеря си на летище, само за да открие, че съпругата му е изчезнала. Осъзнавайки, че се е случило нещо ужасно, той тръгва да я търси.
Продукцията е поредната мащабна международна филмова реализация, заснета в Гърция, само месеци след снимките на предстоящия филм "Одисея“ на Кристофър Нолан в района на Месиния, в югозападната част на Пелопонес.
Хидра не е просто туристическа дестинация – островът е живо историческо и културно място, съхранило традициите си, с много пластове история, от морска мощ през 19 век до артистично вдъхновение днес.
Хидра е част от Сароническия архипелаг в Егейско море, разположен близо до Атина и Пирея.
Островът има дължина около 21 км, а най-високата му точка е планината Ере, висока 590 м.
През 1821 г. Хидра играе ключова роля в Гръцката война за независимост от Османската империя, с голяма търговска и морска флотилия, която подпомага борците за свобода.
В пика на своето могъщество островът разполага с повече от 150 кораба и хиляди моряци, които доминират в Средиземно море.
В миналото Хидра е била заселена от албанци православни бежанци, които допринасят за развитието на морската търговия.
На Хидра е забранено движението на моторни превозни средства - няма коли или мотори. Транспортът става пеша, с велосипеди или с магарета!
В селото улиците нямат официални имена, а хората се ориентират по забележителности и местни ориентири - например "до фурната“.
Островът няма естествени реки или извори, и питейната вода трябва да се доставя с лодки и баржи от континента.
Подчаст от старите къщи имат подземни цистерни от векове, използвани за събиране на дъждовна вода - технологично решение от миналото.
Под някои от сградите има тайни тунели, които в миналото свързвали къщи и военни постове.
Архитектурата на Хидра е запазена от 18–19 век - каменни вили, тесни улички и традиционна атмосфера.
В много къщи е забранено инсталирането на соларни панели и модерни метални елементи, за да се съхрани автентичният облик.
Островът е родното място на известни семейства и морски капитани, които допринасят за историята на Гърция.
Музеи и исторически обекти като Архивния музей на Хидра и имението на Лазарос Кундууриотис разказват за богатата морска история на острова.
На острова има множество манастири и над 300 църкви, свидетелство за силната религиозна традиция.
Хидра е била дом или вдъхновение за много художници и писатели, включително Ленард Коен, който пише част от песента си "Bird on the Wire" именно тук.
Мария Калас, Пабло Пикасо и София Лорен също са оценявали красотата на острова и са го посещавали.
Старото килийно художествено пространство Old Carpet Factory днес служи като студио и креативно убежище за артисти.
Модерната художествена сцена на Хидра продължава да расте с изложби, артистични проекти и фестивали, пише ladyzone.bg.
Още по темата
/
Той е на 38, тя на 12, а когато е на върха на кариерата си получава най-тежката новина, че смъртта ще ги раздели
20:13
Още от категорията
/
Специалното зимно издание на DOCK International Documentary Historical Film Festival стартира утре
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.