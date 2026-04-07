Братът на Ружа Игнатова – Константин, коментира филма за сестра си, който бе заснет от германски екип и в момента се излъчва по една от телевизиите у нас. Според него лентата грам не се доближава до личността на Ружа. "То, ако погледнеш, са сменили имената на всички, да го направят на макс скандално, без някой да ги съди. Май накрая китаец я убива или нещо. Просто поредната измислица от медиите, за да направят малко пари с историята“, коментира Игнатов.

Игнатов разкри още, че започва поредица от разговори с интересни личности пред камера. Дори вече е интервюирал първия си гост. Дебютът му като водещ не започва плавно и се сблъсква със здравословни изпитания. "Тази седмица записах първия гост в моето предаване. Бях болен с температура, но реших да не отменям. Планът беше 40 минути. Станаха 2 часа. Не интервю, а разговор, който ескалира“, казва пред България Днес Игнатов.

Братът на Ружа, която е в списъка на ФБР за 10-те най-издирвани престъпници в света, засега пази в тайна какво точно ще представлява предаването му и къде се излъчва, като не иска да разкрие и с кого в студиото ще даде старт на новото си начинание.