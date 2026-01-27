Братът на Владо Карамазов се завръща
“След близо 2 месеца почивка в Лондон - на път към София и обратно в кухнята. Започваме подготовката за новите курсове на Alexandrov's Academy през 2026 - нови теми, нови програми и още по-практично обучение. Очаквайте скоро", написа кулинарят в мрежата.
Очаквано предстоящите семинари провокираха вълнение сред последователите му. Любопитна подробност е, че обученията на Александров струват между 3 000 – 5 000 лева., а свободни места почти няма.
За момента той продължава да живее между София и Лондон, работейки на два фронта.
Припомняме, че готвачът е имал честта да приготвя блюда за едни от най-известните хора в света – на него бе поверена празничната торта за сватбата на Принц Хари и Меган, нахрани със сладкиши и други захарни изкушения прочутите тенис звезди на турнира "Уимбълдън" през 2021 година, срещал се е с Том Круз и редица други холивудски величия, пише Edna.bg.
У нас, отскоро прави специални събития с брат си – той представя различни менюта, а звездата от криминалната сага “Дяволското гърло" демонстрира таланта си зад обектива.
