"Бригада нов дом" със специална дарителска кампания за малкия Илиян
Преди две години семейството чува тежка диагноза за малкия Илиян. Оттогава животът им се превръща в ежедневна битка, изпълнена с надежда и вяра. Всеки месец те пътуват до Истанбул за терапии, които дават шанс за лечение на детето.
В желанието си да помогне на родителите си, самият Илиян взема сърцераздирателно, но и вдъхновяващо решение – започва да продава любимите си играчки, за да събира средства за своето лечение.
"Бригада нов дом" помогна на семейството с ремонта на тяхната къща, тъй като всички средства, които отиват за лечението му.
Ако желаете да подпомогнете продължаващото лечение на малкия Илиян, може да го направите с дарение на следната банкова сметка:
Банка ДСК
IBAN: BG69STSA93000023079610
BIC: STSABGSF
Стоян Стоянов
