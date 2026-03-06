Бритни Спиърс пак загази
©
Според информацията, изпълнителката е била задържана от Калифорнийския пътен патрул около 21:30 ч. в сряда вечерта. Малко след това е била отведена в ареста, където е била регистрирана около 3:00 ч. през нощта. По данни от затворническите регистри тя е освободена около 6:00 ч. сутринта.
Към момента няма официално изявление от екипа на певицата.
Новината за ареста идва малко след като Спиърс получи постоянна ограничителна заповед срещу 51-годишен мъж от Луизиана. Според съдебни документи той е публикувал притеснителни съобщения в социалните мрежи и се е появил неканен в дома ѝ в Лос Анджелис. Същият мъж е бил арестуван и през 2025 г. за незаконно проникване в имота ѝ.
Това не е първият случай, в който името на Спиърс се свързва с правни проблеми. През 2007 г. тя беше изправена пред няколко обвинения за леки престъпления, включително инцидент с ударен паркиран автомобил в Лос Анджелис. Част от обвиненията впоследствие бяха свалени, след като бяха покрити нанесените щети, а по друго обвинение тя беше оправдана.
Скоро след този период певицата загуби попечителството над двамата си сина от брака си с Кевин Федерлайн, на фона на широко отразени публични инциденти и проблеми, свързвани с психичното ѝ здраве и употреба на алкохол.
/
Иво Димчев: На 18 споделих на майка си, че съм гей, реакцията ѝ ме накара да пазя личния си живот
05.03
/
Емрах Стораро се оперира
28.02
Андрей Арнаудов: Те всеки ден се борят с живота. Ще видим как се будят, как лягат, какво изживяват всеки ден
28.02
