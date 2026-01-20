Бруклин Бекъм отправи неочаквана и поразителна атака срещу родителите си, след като най-накрая проговори за дългогодишната им вражда.Най-големият син на Дейвид и Виктория публикува в Instagram изявление от шест страници, в което казва, че няма желание да се помири със семейството си и защитава себе си "за първи път в живота си".Бруклин и съпругата му Никола Пелц са в основата на острото разделение, което доведе до това, че те пренебрегнаха всички значими семейни тържества през миналата година, включително 50-ия рожден ден на баща му Дейвид и церемонията по приемането му на рицарско звание.Кулинарят стигна дотам, че заяви, че е бил "контролиран от семейство, което цени публичния си имидж повече от всичко" и че откакто е с Никола, е намерил "мир и облекчение", след като дълги години се е борил с осакатяваща тревожност.Бруклин разказа, че разривът в семейството е започнал около сватбата му с Никола през април 2022 г., като той твърди, че майка му Виктория и баща му Дейвид "не спирали да се опитват" да разрушат връзката им.Бруклин също така твърди, че Виктория, която има собствена модна марка, е отказала да прави сватбената рокля на Никола в последния момент и е "откраднала" първия им танц, което го е "смутило" толкова много, че двамата със съпругата му решили да подновят брачните си обети без семейството му миналата година, за да могат да изживеят наново всеки един момент.Той също така нападна баща си като каза, че е бил във Великобритания, за да присъства на 50-годишнината на Дейвид, но твърди, че многократните му молби да се види с него преди партито са били игнорирани и "когато най-накрая се съгласи да ме види, това беше при условие, че Никола няма да бъде с мен".В пламенно изявление Бруклин написа: "Мълчах от години и положих всички усилия да запазя тези въпроси в тайна. За съжаление, родителите ми и екипът им продължиха да се обръщат към пресата, оставяйки ме без друг избор, освен да говоря от свое име и да кажа истината за някои от лъжите, които бяха отпечатани. Не искам да се помиря със семейството си. Никой не ме контролира, за първи път в живота си отстоявам себе си.""През целия си живот родителите ми контролираха историите в пресата за нашето семейство. Представените публикации в социалните медии, семейните събития и неавтентичните връзки са били неразделна част от живота, който съм водил"."Наскоро видях със собствените си очи докъде са готови да стигнат, за да пласират безброй лъжи в медиите, най-вече за сметка на невинни хора, за да запазят собствената си фасада. Но вярвам, че истината винаги излиза наяве."Бруклин продължи да говори за сватбата си с Никола, твърдейки, че е имало многократни опити да се разрушат отношенията им.Слухове за напрежение се появиха за първи път, след като актрисата с булчинска рокля на Valentino, въпреки че се твърдеше, че ще каже "да" на Бруклин в творба на свекърва си.Бруклин написа още: "Родителите ми не спират да се опитват да разрушат връзката ми още отпреди сватбата ми и това не спира. Майка ми отмени изработката на роклята на Никола в последния момент, въпреки вълнението й, че ще носи неин дизайн, принуждавайки я спешно да си намери нова рокля.""Седмици преди големия ни ден родителите ми многократно ме притискаха и се опитваха да ме подкупят, за да се откажа от правата върху името си, което щеше да засегне мен, съпругата ми и бъдещите ни деца."Те бяха категорични, че трябва да подпиша преди датата на сватбата ми. Моето упорство повлия и оттогава никога не са се отнасяли с мен по същия начин. По време на планирането на сватбата майка ми стигна дотам, че ме нарече "зъл", защото с Никола избрахме да включим бавачката ми и Сандра и Науни на Никола на нашата маса, тъй като и двете нямаха съпрузи. Родители и на двама ни имаха свои собствени маси, съседни на нашата.""В нощта преди сватбата ни членове на семейството ми ми казаха, че Никола "не е кръв" и "не е семейство. От момента, в който започнах да се защитавам пред семейството си, получавам безкрайни атаки от родителите си, както лични, така и публични, които бяха изпращани до пресата по тяхна заповед. Дори братята ми бяха изпратени да ме атакуват в социалните медии, преди в крайна сметка да ме блокират от нищото миналото лято."Круз преди това твърдеше, че Бруклин е блокирал цялото им семейство в социалните медии след публикации, че те са спрели да го следват. "Майка ми и баща ми никога не биха спрели да следват сина си... Нека да разберем фактите правилно. Те се събудиха блокирани... както и аз", написа Круз.Бруклин продължи да говори за първия си танц на сватбата с Никола, за който твърди, че е бил "откраднат" от майка му. Той каза, че се е чувствал "толкова неудобно и унижен", че това ги е накарало да решат да подновят обетите си на третата годишнина от сватбата си.Семейството му - включително братята Ромео, Круз и сестра му Харпър, не присъстваха, за да го видят как подновява обетите си в окръг Уестчестър, Ню Йорк, на 2 август.Бруклин продължи: "Пред нашите 500 сватбени гости Марк Антъни ме извика на сцената, където в програмата беше планиран романтичният ми танц със съпругата ми, но вместо това майка ми чакаше да танцува с мен. Никога не съм се чувствал по-неудобно или унижен през целия си живот. Искахме да подновим обетите си, за да можем да създадем нови спомени от сватбения ни ден, които да ни носят радост и щастие, а не тревожност и срам."Бруклин продължи да обяснява защо не са присъствали на 50-ия рожден ден на баща му през май миналата година."Съпругата ми постоянно е била неуважавана от семейството ми, независимо колко усилено се опитвахме да се обединим като едно цяло. Майка ми многократно е канила жени от миналото ми в живота ни по начини, които очевидно са имали за цел да ни накарат и двамата да се чувстваме неудобно."Ромео започна да се среща с Ким Търнбул - модел, който преди това беше свързван с Бруклин. Тя присъстваше на някои семейни събития, преди да се разделят миналата година, но по-късно се помириха.Бруклин продължи: "Въпреки това, все пак пътувахме до Лондон за рождения ден на баща ми и бяхме отхвърлени цяла седмица, докато чакахме в хотелската си стая, опитвайки се да планираме качествено време с него. Той отказваше всички наши опити, освен ако не беше на голямото му парти за рождения ден със сто гости и камери на всеки ъгъл."Когато най-накрая се съгласи да ме види, беше при условие, че Никола не бъде поканена. Това беше шамар в лицето. По-късно, когато семейството ми пътува до Лос Анджелис, те отказаха да ме видят. Семейството ми цени публичната реклама над всичко. Брандът "Бекъм" е на първо място. Семейната "любов" се определя от това колко публикувате в социалните медии или колко бързо зарязвате всичко, за да се появите и да позирате за семейна снимка, дори ако това е за сметка на професионалните ни задължения.""Години наред се стараехме да се появяваме и да подкрепяме всяко модно ревю, всяко парти и всяка пресконференция, за да покажем "нашето перфектно семейство!" Но единствения път, когато жена ми помоли майка ми за подкрепа, за да спаси разселените кучета по време на пожарите в Лос Анджелис, майка ми отказа.""Разказът, че жена ми ме контролира, е напълно грешен, беше обратното. Бях контролиран от родителите си през по-голямата част от живота си. Израснах с непреодолима тревожност. За първи път в живота си, откакто се отделих от семейството си, тази тревожност изчезна. Събуждам се всяка сутрин, благодарен за живота, който избрах, и намерих мир и облекчение. Със съпругата ми не искаме живот, оформен от имидж, преса или манипулация. Всичко, което искаме, е мир, уединение и щастие за нас и бъдещото ни семейство."Медиите разкриха, че отношенията между семейство Бекъм са се разпаднали напълно миналото лято, когато Бруклин помоли родителите му да се свързват с него само чрез адвокатите му.Кулинарят не иска родителите му да се свързват директно с него или да правят публични изявления за него в социалните медии, пише dir.bg.Въпреки всичко, Бруклин все още поддържа редовен контакт и с бабите и дядовците си.